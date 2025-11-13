Turespaña organiza encuentros en Turín y Roma para impulsar el turismo de congresos con Santiago entre los participantes

Turespaña organiza estos días un doble encuentro profesional en Milán y Roma, llamado 'Meet in Spain', destinado a impulsar la oferta del turismo español de convenciones y congresos o mice en el mercado italiano. Las jornadas se enmarcan dentro de la estrategia España Turismo 2030 y están organizadas por las Consejerías de Turespaña en Milán y Roma y con la colaboración de Ediman.

Entre los participantes españoles figuran nueve Convention Bureaux (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Ibiza, Benidorm, Santander, Santiago y A Coruña), tres comunidades autónomas(Andalucía, Castilla y León y Galicia) y varios patronatos provinciales y municipales, como el de Sevilla y Córdoba, entre otros.

Por parte italiana, el encuentro cuenta con agencias organizadoras de eventos, viajes de incentivos y turismo corporativo, así como con empresas de sectores clave, entre las que destacan BNP Paribas, Moschino, Nike Italy y Ericsson.

Desde Turespaña ha destacado al país como un "destino mice de excelencia" al resaltar "la combinación de infraestructuras modernas, excelente conectividad internacional, rica oferta cultural y gastronómica, amplia capacidad hotelera y clima privilegiado.

En 2024, el sector mice generó en España unos 14.296 millones de euros y recibió 10,54 millones de viajeros, con un gasto medio diario de 378,9 euro, muy superior al del turismo de ocio tradicional. Según el ranking ICCA, España destaca en número de congresos internacionales, con Barcelona y Madrid entre las ciudades más valoradas a nivel mundial.

Italia es el quinto país emisor a España de turismo mice, con un 6% de cuota. De los más de 5,49 millones de turistas italianos que visitaron el país en 2024, el 8,2% pertenecen a este segmento.