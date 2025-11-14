Más de 500 dosis de cocaína, un revólver o un machete, entre los efectos intervenidos en el narcopiso de Fontiñas

Los vecinos de Fontiñas respiran más tranquilos desde este miércoles, tras la detención del inquilino del narcopiso okupado situado en el edificio número 24 de la rúa de O Vieiro. La desarticulación de este punto de droga tiene lugar menos de un mes después de la ocurrida en Laraño que, en el marco de la denominada operación Urbano, acabó con uno de los puntos negros más importantes de venta de estupefacientes en la capital gallega.

Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos meses por el grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial y la importante colaboración de los vecinos, que aportaron información clave para la investigación, propiciaron la explotación operativa de la investigación, procediendo a la entrada sorpresiva en el narcopiso de Fontiñas la madrugada del pasado miércoles.

Efectos intervenidos en el narcopiso de Fontiñas por la Guardia Nacional / CEDIDA

Efectos intervenidos

En el registro fueron intervenidas sustancias estupefacientes. Según informa la Policía Nacional en un comunicado, se encontró cocaína, repartida en distintos envoltorios, la cual podría dar lugar a más de 500 dosis.

También se intervinieron básculas de precisión, utillaje, un arma de fuego corta tipo revólver, una escopeta tipo carabina, armas blancas y un machete. Asimismo, fueron recuperados diferentes enseres, que, según informan desde la Policía Nacional, podrían proceder de hechos delictivos como hurtos o robos, actuando como receptador el usuario del piso a cambio de sustancia estupefaciente.

Se incautó además, dinero en euros y también en moneda de diferentes países como Vietnam, Marruecos, EEUU, Uzbekistán o Argentina.

El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, quedando desarticulado un punto negro frecuentado por toxicómanos a diferentes horas del día y de la noche con el consiguiente perjuicio para los vecinos.