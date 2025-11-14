Roi Prieto Maceira

Adentrándonos en el 'Punto Nemo': dentro de los rodajes de Prime Video en Santiago

Dicen que el Punto Nemo es el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme, pero lo cierto es que, esta semana, la plataforma de streaming Prime Video ha querido trasladar esa ubicación hasta la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Y es que allí, en el plató de Comunicación Audiovisual, se están rodando estos días escenas de acción de uno de los lanzamientos recientes más exitosos de Prime Video, Punto Nemo.