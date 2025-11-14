LIBROS
El compostelano Adrián Noia gana el premio Selic, dotado con 6.000 euros
Logra el galardón literario del Concello gracias a un libro titulado ‘O silencio non arrola’
El filólogo y escritor compostelano Adrián Noia ha logrado el premio Selic de Creación Literaria, que convoca anualmente el Concello de Santiago a través de ese foro de lectura que es la Semana do Libro de Compostela (Selic), celebrada este año entre los días 3 y 12 del pasado mes de octubre.
El jurado considera que O silencio non arrola, el libro ganador, es una novela que pone en valor a memoria de la capital gallega, por medio de un diálogo intergeneracional.
Edicions Positivas
El ganador del Premio Selic 2025, Adrián Noia, recibirá una recompensa económica de 6.000 euros y su obra será publicada en la colección Selic que edita el Concello junto con Edicions Positivas.
Jurado de este año
El jurado que seleccionó la obra ganadora de esta edición de los Premios Selic estuvo integrado por Manuel Guede Oliva, Nuria Vilán Prado, Carlos Villaverde Balsa, María Lado Mariño y Carlos Ignacio Labraña Barrero, un elenco asistido por el técnico municipal de programación y gestión cultural, Xesús Amado Reino, en calidad de secretario, con voz pero sin voto en el veredicto.
Datos del autor ganador
Adrián Noia (Santiago de Compostela, 2001) es filólogo y escritor. Se graduó en Lengua y Literatura Española en la Universidade de Santiago. Es autor además de O país dos raposos (Toxosoutos, 2022), A terra leve (Medulia, 2024) e Pontealbar (Galaxia, 2025). Colaboró también en la antología literaria realizada con motivo del aniversario de la Facultad de Filología de la USC.
