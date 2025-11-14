Del concierto gratuito de Nena Daconte a los saltos imposibles de motocross: seis planes para este fin de semana en Santiago

Este fin de semana Santiago acoge una amplia variedad de actividades para todos los públicos. Desde el festival de música de As Cancelas -con artistas como Nena Daconte u Ortiga-, al espectáculo de freestyle motocross más impactante de España, pasando por Cineuropa -consultar programación en su web oficial- o la fiesta aniversario de la Sala Capitol.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos los detalles de las propuestas más destacadas que tendrán lugar este fin de semana en la capital gallega.

90º aniversario de la Sala Capitol

Este viernes, 14 de noviembre, la Sala Capitol celebra sus noventa años de historia en Compostela por todo lo alto con una fiesta llena de sorpresas. Lo que empezó siendo un cine en 1955 se ha consolidado en la actualidad como una de las mejores salas de conciertos del país.

Para celebrarlo, desde la Capitol han preparado una noche que se inicia con el encendido de luces en la fachada a las 19.30 horas a cargo de Iluminaciones Compostela.

Tras una ronda de pinchos y pequeña bienvenida de la mano de Bodegas Martín Códax, Chévere contará "A verdadeira historia da Capitol".

Completan la programación las actuaciones de dos grupos sorpresa, seguidos de una gran fiesta con DJs. Las entradas están ya agotadas.

As Cancelas Music Fest

La Sala Capitol no es la única que está de aniversario este fin de semana. Así, As Cancelas también celebra su aniversario -el 13º-, con el As Cancelas Music Fest, un festival completamente gratuito que combinará música en directo y sorteos con premios exclusivos.

El festival empieza este viernes a las 20.00 horas con las actuaciones de Menta Poleo, grupo de pop de versiones actuales, y Nena Daconte, conocida por hits como En qué estrella estará o Disparé.

El sábado será el turno de Ortiga, referente en el panorama actual gallego, y Cepeda, ex concursante de OT17.

Mercadillo Jaleo Vintage

El mercadillo "más loco" y viral de España aterriza este fin de semana en la capital gallega.

Durante tres días, Jaleo Vintage ofrecerá una amplia gama de ropa de segunda mano de grandes marcas a solo 10 euros.

Desde este viernes hasta el domingo estará, de 10 a 21.00 horas, en el Instituto Europeo Campus Stellae, en la praza da Quintana de Vivos, 3. Sin duda, el plan perfecto que hará las delicias de todo amante de la ropa vintage.

Soloflow Freestyle

Definido como "el espectáculo de freestyle motocross más impactante de España", el Soloflow Freestyle trae a Santiago un show con los mejores pilotos nacional e internacionales.

El Multiusos Fontes do Sar se convertirá este 15 de noviembre en el epicentro de la velocidad, el estilo y el aire libre a partir de las 18.00 horas.

Los asistentes disfrutarán de saltos imposibles, trucos que desafían la gravedad y la mejor vibra del motor.

Concierto de Sexy Zebras

Tras publicar Bravo en abril, Sezy Zebras ha reafirmado su lugar como uno de los grupos de rock más destacados del panorama musical actual.

Su gira traerá al grupo este sábado 15 de noviembre a la Sala Capitol, en un concierto que se iniciará a las 21.00 horas (apertura de puertas una hora antes).

Retromanía en Área Central

Vinilos, películas en todos los formatos, coches a escala, legos, muñecas, Funkos, juguetes antiguos... Estos son algunos de los productos que pueden encontrarse en Retromanía, la feria de coleccionismo que, desde este jueves y hasta el sábado, llena Área Central.

Participan en la feria los siguientes expositores: El Baúl de los Recuerdos, Frikicollection, Imaginaclicks y El coleccionista de musgo, cuyos responsables acercan auténticos tesoros del pasado.