El conflicto de Raxoi con policías y bomberos: el coste anual de las mejoras salariales se estima en 1,8 millones

Dos asuntos acaparan las negociaciones entre Raxoi y los sindicatos para desbloquear el conflicto con policías y bomberos: el precio que se paga por las horas extraordinarias, que está por debajo de las ordinarias, y la subida del complemento específico incluyendo los conceptos de nocturnidad y festividad. Según las estimaciones realizadas por fuentes conocedoras de la situación, el coste anual para las arcas municipales de las mejoras retributivas por estos dos conceptos ascendería a una cifra cercana a los 1,8 millones de euros –se estima en unos 960.00 euros el específico y en 800.000 euros igualar el valor de las horas–. Todo ello, advierten las mismas fuentes, sin tener en cuenta la incorporación de nuevos efectivos.

Y es que el principal problema de este conflicto sigue siendo la falta de personal, una idea en la que coinciden ambas partes y que volvió a quedar de manifiesto en la reunión de ayer, la tercera en una semana. Las posibles soluciones, en cualquier caso, tendrán que esperar. El encuentro de este jueves concluyó «sen avances significativos», según señaló a este diario el bombero y delegado de la CIG, Xabier Villar. Por el momento, no se ha marcado una fecha para continuar el diálogo dado que «todas as partes déronse uns días para analizar e estudar as propostas e documentación», según explicaron desde el Pazo de Raxoi.

A corto plazo, Villar relata que Raxoi adquirió el compromiso de «darlle celeridade» a la convocatoria de plazas pendientes, que ascienden a 12 en el cuerpo de Bomberos pertenecientes a los dos últimos ejercicios. Mientras, en la Policía Local están por incorporarse 21 efectivos y una parte se espera que lo haga de manera inminente. Además, en este punto el gobierno local incidió en su idea ya expresada públicamente de explorar a fondo las posibilidades que ofrece la ley para aumentar personal.

Elaboración de una nueva RPT

Otro punto de consenso, según Villar, es la necesidad de elaborar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El delegado de la CIG asegura que «é unha tarefa que leva pendente vinte anos, e agora estamos pagando os problemas de non tela e os dos parches que se quixeron poñer». Para ello, indica que Raxoi se propone «buscar asesoría externa» con el propósito de abordar esta tarea en los próximos meses.

Es más, Villar y otras fuentes sindicales interpretan que la solución para mejorar el complemento específico pasa por llevar a cabo la RPT, «pero claro, leva tempo, non é inmediato». Así, el bombero explica que «a curto prazo, veremos se poñen unha solución, pero aínda que se fixeron tentativas a ningunha se lle ve percorrido legal».

A priori, sería más sencillo equiparar el precio de las horas extraordinarias con las ordinarias, dado que no existen las mismas limitaciones legales y en términos económicos «as diferenzas non son moi altas», apunta Villar.

Pleno extraordinario

El aspecto que más avanzado está en este momento es el pago de parte de las horas extra adeudadas, en concreto las realizadas entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. Raxoi informó de que el expediente para el abono de las gratificaciones pasó ayer por la Comisión de Facenda, uno de los últimos trámites necesarios antes de llegar al pleno de la Corporación para ser votado. El gobierno compostelano prevé la convocatoria de una sesión extraordinaria para tratar este asunto antes de fin de mes.