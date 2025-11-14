Adentrándonos en el 'Punto Nemo': dentro de los rodajes de Prime Video en Santiago

Dicen que el Punto Nemo es el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme, pero lo cierto es que, esta semana, la plataforma de streaming Prime Video ha querido trasladar esa ubicación hasta la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Y es que allí, en el plató de Comunicación Audiovisual, se están rodando estos días escenas de acción de uno de los lanzamientos recientes más exitosos de Prime Video, Punto Nemo, serie en la que, en esta segunda temporada, tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes tendrán que enfrentarse a una realidad de una isla hostil –ambientada, en parte, en Galicia–, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus que amenaza con expandirse globalmente.

La decisión de las productoras de la serie –la gallega Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films– de rodar en las instalaciones de la USC es motivo de «orgullo» para el vicedecano de la Facultade de Ciencias da Comunicación, Jorge Vázquez Herrero. «Esto quere dicir que temos espazos na facultade que están en situación de atender esas necesidades.Os mesmos que os nosos estudantes empregan para as súas prácticas na docencia», añade a este medio.

Algunos de esos estudiantes pudieron conocer de primera mano el trabajo que hay detrás de una serie para una plataforma de streaming como Prime Video, ficción que lleva semanas rodando en varias localizaciones de Galicia escenas para los cuatro capítulos de su segunda temporada –que, en esta ocasión, se encuentra dirigida por el cineasta Álex Rodrigo– y cuyos escenarios se trasladaron esta semana a la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC, donde se acondicionó un plató con varias piscinas llenas de agua y algún que otro detalle, entre ellos varios bidones y un par de mesas y bancos de apariencia destartalada.

«Necesitábamos una sala muy grande, que fuera todo como de hormigón, para plantar allí unas piscinas con un líquido que muta a la gente, que es parte del misterio de esta segunda temporada, y después de muchísimo buscar, dijimos: ‘Esto es fácil, esto es cómodo, es la Facultad de Comunicación Audiovisual...’. Ya habíamos rodado aquí para una serie de la Televisión de Galicia (TVG), conocíamos esto como la palma de la mano y al director (Álex Rodrigo) le gustó», señala a EL CORREO GALLEGO Mamen Quintas, productora ejecutiva de la serie.

«El rodaje más completo»

Será finalmente este viernes cuando las grabaciones en Santiago lleguen a su fin, unos rodajes en los que participan actrices de la talla de Margarida Corceiro, Sara Matos y Nüll García, entre otras.

También se ha podido ver en acción al madrileño Maxi Iglesias –que da vida a un militar experto en mecánica llamado Jota–, quien reconoce a este diario que el rodaje de esta serie «que saca lo mejor que te da Galicia» es el que «más me ha exigido a nivel físico». «He tenido muchos rodajes, pero este es el más complejo que he tenido nunca. Humedad, frío, cambios de temperatura, oscuridad, humo, polvo, agua, fuego artificial en lugares angostos, estrechos y de difícil acceso... Todo ello mientras trasladas cuerpos y mueves objetos pesados. Estos días, en Santiago, he estado grabando en un túnel con un arma bastante grande que te exige físicamente, pero sabía a lo que venía y tenía muchas ganas de hacer esta segunda temporada», agrega.

Galicia, un protagonista más

Tras comenzar los rodajes en la comunidad gallega el pasado octubre, Punto Nemo dirá adiós esta semana a las grabaciones en Galicia, que, sin duda, se convertirá en un personaje más de la serie.

De ello, en parte, tiene la culpa –en el buen sentido de la palabra– la labor que, desde hace años, se lleva a cabo desde la Xunta. «Estamos facendo unha aposta moi intensa e importante no sector audiovisual. Hoxe, en Galicia, estamos consignando, dende a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) unha media de 6,5 millóns de euros que son destinados, fundamentalmente, para producción de novas películas e series ou para a atracción de rodaxes coas que se apoia a series coma Punto Nemo ou películas como Rondallas, que está a punto de estrearse, ou mesmo Sirat (candidata a los Oscar). Por cada euro investido estamos a ter un retorno cinco veces superior, un retorno directo que supera os 18 millóns de euros», apuntó ayer a este medio el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta, José López Campos, después de acercarse hasta los rodajes de Punto Nemo que se están llevando a cabo en Santiago.

«Vemos como, a través do audiovisual, estase a crear traballo. En Punto Nemo hai máis de 90 persoas vinculadas ás rodaxes desta produción en Galicia, pero tamén se está a proxectar unha imaxe de Galicia marabillosa, achegando o noso patrimonio natural e cultural cara o exterior nun momento no que a cultura galega está de moda. Temos moitísimo talento e hai moitísima creatividade no sector audiovisual galego e, desde a administración galega, temos que acompañar esa forza e impulso que está a ter a cultura galega nestes momentos», añadió el conselleiro.

Unas palabras con las que concuerda el director de Agadic, Jacobo Sutil. «As distintas artes están nun dos seus mellores momentos. No caso do audiovisual, agora mesmo hai moitos proxectos que nacen en Galicia con vocación de que as vexa todo o mundo e hai plataformas que veñen a Galicia de forma habitual. Nestes momentos, hai unhas seis rodaxes en marcha en Galicia, unha mostra da actividade que se está a desenvolver, unha actividade que transmite o que somos, que transmite as nosas paisaxes, que da traballo a nosa xente e a imaxe de Galicia que se transmite para todo o mundo é moi positiva», destacó Sutil tras la visita.