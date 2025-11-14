Los expertos llaman a preservar la hospitalidad en el Camino de Santiago

El Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago, acogió ayer la primera sesión del congreso internacional xacobeo ‘O Camiño de Santiago, encontro de culturas; unha filosofía da hospitalidade’, convocado por la Academia Xacobea en colaboración con la Sociedad Interuniversitaria de Filosofía, la Sociedade Galega de Estudos Nipóns y el Foro Galicia Milenio.

En esta primera jornada se destacó la elección del Hostal como escenario del congreso y como espacio dedicado durante siglos a la hospitalidad en el Camino, en su condición de hospital para peregrinos. «É o primeiro xesto significativo deste congreso», manifestó Marcelino Agís, presidente de la Academia Xacobea.

Uno de los temas que se abordaron es el de la masificación turística, «un problema que non queremos que afecte ao Camiño nin ao peregrino», explicó Marcelino Agís, que apuntó que la Ruta «debe seguir sendo un lugar de acollida, sen perder o seu espírito nin a esencia da identidade de Europa, que sempre foi un continente acolledor».