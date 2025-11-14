El día que un famoso jugador del Obradoiro preguntó: «¿Qué es eso de ser picheleiro?», reveló que en sus años por Santiago no captó la esencia de la ciudad, esa que late este viernes en la fiesta de Capitol (20 horas; entradas agotadas), recinto que celebra sus 90 años.

Nueva etapa

«Esta fiesta por los 90 años de Capitol es una muestra de orgullo picheleiro... Es un recinto que pertenece a Santiago desde hace mucho, de lo poco que le queda a esta ciudad», dicen al alimón los hermanos Andrés y Fran Villasenín, empresarios y productores musicales que, junto a Santi Domínguez y Carlos Cobas, cofundadores de Mestrelab (compañía compostelana especializada en el desarrollo de software para la industria farmacéutica) asumieron en 2024 la dirección del local.

Evolución

El 14 de noviembre de 1929, Capitol empezó a funcionar como cine, y sus luces se eclipsaron del todo en 1998. Luego, tras años de silencio, en 2003 reabrió como sala de conciertos al adquirirla el empresario Francisco Sanín.

Y tras ganar prestigio en Compostela y fuera por la calidad de su oferta musical y una repercusión que colecciona carteles de Sold Out, la Capitol inició hace un año esa renovada andadura que, entre otras novedades, «ofrece más conciertos al año que antes y añade teatro, humor e improvisación, con compañías como Chévere o el Colectivo do Flow...», detallan Andrés y Fran Villasenín en charla con EL CORREO, antes de ahondar en su labor como programadores.

Escena musical

«Respecto a hace diez años, el mundo de los conciertos ha cambiado mucho. Ahora mismo, se programan actuaciones con tanta antelación, que ya tenemos fechas cerradas para 2027. Es más, hace unos días, nos llamó una promotora para proponernos un concierto de marzo de 2026 y casi nos da la risa, porque, programar un concierto cinco meses antes de hacerlo es casi imposible», cuentan.

«Tratamos de encajar las cosas. A veces hay giras con fechas que se caen o que se cambian y se libera una fecha», apunta Antonio Borrazás, que también es parte del equipo programador y trabaja en Capitol casi desde el inicio de su actividad en el presente siglo XXI, época en la que este local es un referente de la escena cultural y de ocio en Santiago y Galicia, con una programación que, a día de hoy, ofrece 41 propuestas para los próximos meses.

Andrés Villasenín, Rebeca Losada, Fran Villasenín, Carlos Cobas y Santiago Domínguez. / ECG

Público de varias generaciones

Los hermanos Villasenín aluden además a una labor que enfocan con apertura de miras. «Hay que programar música de todo tipo de estilos, la sala no aguantaría con una programación solo de pop o rock and roll todas las semanas porque la gente quiere elegir. Además, los gustos van cambiando y es bueno que el público joven, que va más a conciertos de urbana, conozca la sala... Es muy importante cuidar a todo tipo de público porque el público va a ir cambiando de gustos, y el público joven es tu público del futuro».

Eso sí, cada target tiene sus hábitos. «A xente máis nova, por exemplo, non pide bis, remata o concerto e non berra: ‘¡Outra, outra!’, colle e marcha. Eles levantan os teléfonos para gravar e nos concertos de rock, a xente levanta cervexas », explica Andrés.

Esta pareja de hermanos pichleiros, que sabe bien lo que era sentarse en el antiguo cine Capitol a ver los éxitos taquilleros de los años 80 en pantalla grande, comentan que, hoy día, el viernes y el sábado ya no marcan pautas en la taquilla de la agenda de conciertos.

«Si a banda ou o artista tén tirón, dá igual o día, enche a sala igual. De feito, nos tivemos dous cheos en luns no pasado verán».

Encuesta entre Budiño, Carlangas, Ortiga y Recycled J

Entre el grupo de artistas, de Galica y lejos, que conocen lo que supone convocar a mucho público en buenas noches dentro de la sala Capitol, cuatro colaboran en este reportaje: Xose Manuel Budiño, Carlangas, Ortiga y Recycled J.

Y opinan así sobre este reconocido local compostelano.

Budiño: "A Sala Capitol para min é casa e fogar. Alí vin concertos que me marcaron —dende Deluxe e Narf ata aquel de León Benavente xusto uns días antes da pandemia— e vivín noites memorables como a última actuación de Guadi Galego. Tiven a sorte de tocar na Capitol en catro ocasións e moitas outras como colaborador, sempre coa sensación de estar nun lugar único. Non é de estrañar que técnicos e músicos a consideren a mellor sala do estado. A chegada dos amigos Fran e Andrés Villaseñín á xestión da Capitol é unha garantía: dous referentes do activismo musical en Compostela. Parabéns polo 90 aniversario!", señala el gaiteiro de Moaña, cuyo nuevo disco, Branca Vela, donó con un set list de renovada alma folk en Capitol el pasado 27 de febrero

Arriba: Budiño y Carlangas. Debajo: Ortiga y Recycled J. / Cedidas

Carlangas: "El día que soné en el Bar Tolo y la primera vez que toqué en la sala Capitol, sentí que había tocado techo. Llenar la Capitol es lo más grande que le puede pasar a un picheleiro, recuerdo hacer aforos mayores, pero nunca conciertos más especiales. Estuve cuando era discoteca, como músico y como público y para mi es la mejor sala de todo el estado", apunta quien gira en 2025 con un último trabajo llamado Bailómetro Vol 1, pop rock de espíritu bailable.

Ortiga: "Para mí la Sala Capitol siempre fue un sueño porque es el lugar donde iban a tocar todas las bandas que me gustaban en Santiago, entonces con 18 o 20 años, cuando iba a ver allí a mis grupos favoritos, sabía que ir a la Sala Capitol era garantía de una noche que no iba a olvidar nunca. Vi desde Children of Bodom hasta Novedades Carminha o cosas que me impactaron muchísimo. Ahora, tengo el plus de que desde que me dedico a la música, poder tocar en uno de los lugares que intervinieron directamente con que me quiera dedicar a la música es cerrar el círculo de la mejor manera posible. No tengo más que palabras de agradecimiento para la Sala Capitol: algunos de los mejores momentos de mi vida tanto profesional como artística sucedieron allí. ¡Larga vida, por favor", cuenta este músico compostelano de sonidos festivos y mestizos que lanzó este otoño un single a medias con Joe Crepúsculo: Noche de cubata.

Recycled J: "«Es un orgullo para mí actuar en repetidas ocasiones en Capitol, siempre es un placer ir hasta Santiago para tocar en su escenario, donde la última vez que fui hice doblete... Me quedo con muchos buenos recuerdos tras cuatro visitas para tocar ahí y hacer, desde conciertos más pequeños a shows más grandes, y me quedo también con el buen trato del personal que trabaja de una sala con tanta historia que se ha convertido en un emblema para la ciudad y también para la cultura, considero, y ojalá podamos volver muchas veces más en el futuro", concluye desde Madrid uno de los referentes de la escena urbana tras un disco reciente denominado San Jorge.