Huelga de médicos de atención primaria del área de Santiago a finales de noviembre

Médicos de atención primaria del área sanitaria de Santiago y Barbanza secundarán una huelga los próximos 26, 27 y 29 de noviembre y amenazan con convertirla en indefinida a principios de año para exigir a la Xunta la retirada inmediata de la categoría profesional de facultativo especialista de atención primaria; así como exponer su rechazo a cualquier homologación de la especialidad ajena a la vía del MIR.

También reclaman al Sergas que las guardias de los sábados por la mañana sean voluntarias y estén «dignamente remuneradas». Además, solicitan la retirada inmediata del aplicativo en uso en los PAC para el cómputo de la jornada laboral. Advierten de que harán frente a los «esquiroles».