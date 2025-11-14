Huelga de médicos de atención primaria del área de Santiago a finales de noviembre
Rechazan la homologación de la especialidad si esta no está acrediatada por la vía del MIR
El Correo Gallego
Santiago
Médicos de atención primaria del área sanitaria de Santiago y Barbanza secundarán una huelga los próximos 26, 27 y 29 de noviembre y amenazan con convertirla en indefinida a principios de año para exigir a la Xunta la retirada inmediata de la categoría profesional de facultativo especialista de atención primaria; así como exponer su rechazo a cualquier homologación de la especialidad ajena a la vía del MIR.
También reclaman al Sergas que las guardias de los sábados por la mañana sean voluntarias y estén «dignamente remuneradas». Además, solicitan la retirada inmediata del aplicativo en uso en los PAC para el cómputo de la jornada laboral. Advierten de que harán frente a los «esquiroles».
