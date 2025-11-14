Lavacolla es la única terminal del ‘top 20’ nacional que sufre el recorte de vuelos y pierde viajeros

El de Santiago es el único de los 20 aeropuertos más importantes de España que sufre las consecuencias del recorte de rutas aplicado por aerolíneas como Ryanair. Lavacolla ocupa el puesto 16 de la veintena de terminales que cuentan con mayor flujo de pasajeros; sin embargo es la única que arrastra pérdidas en lo que va de año. Este ranquin comprende desde el aeropuerto de Madrid, que acumula 57 millones de usuarios este año, hasta el de La Palma, por donde han pasado 1,26 millones. Alvedro y Peinador se quedan fuera.

El Rosalía de Castro ha registrado entre enero y octubre 2,78 millones de pasajeros, lo cual representa una bajada del 11,9 % con respecto a los diez primeros meses de 2024; unas pérdidas que reflejan el recorte de rutas y frecuencias aplicado por las aerolíneas desde la anterior temporada de invierno; y que se ha visto agravado en verano y todavía mucho más desde este octubre con el cierre de la base de Ryanair; cuyo efecto negativo se empezará a sufrir este mes. Con esto, difícilmente logrará el aeropuerto de la capital gallega sobrepasar la barrera de los tres millones de pasajeros este 2025, la cual en 2024 ya se había rebasado a estas alturas del ejercicio.

Lacavolla acumula unas pérdidas del 5 % en el número de vuelos que operaron los diez primeros meses del año en la terminal. En total, se han contabilizado 22.126 operaciones entre salidas y llegadas, lo que se traduce en una reducción de unos 1.100 vuelos. Lo cierto es que desde hace meses todo es negro, o negativo, para la terminal Rosalía de Castro. También el transporte de mercancías se ha reducido un 27,5 % en lo que va de año, hasta los 3,1 millones de toneladas.

Aena ha hecho este viernes públicos los datos del mes de octubre. De las estadísticas se desprende que en el décimo mes de 2025, Lavacolla anotó una bajada del 9,3 % en el número de pasajeros. De estos, 274.764 se desplazaron en vuelos comerciales: 220.286 con origen o destino nacional y 54.478 internacionales. En cuanto a las operaciones, el aeropuerto compostelano atendió el mes pasado 2.242 movimientos de aeronaves, un 1,1% menos que en octubre de 2024. Unos 2.053 fueron vuelos comerciales (1.644 conexiones nacionales y 409 internacionales).

Los dos últimos meses del año serán todavía peores. Esta temporada de otoño-invierno operarán en Lavacolla una media de 128 vuelos menos a la semana con respecto al mismo periodo de 2024. Esto se traduce en una reducción de la oferta del 32,7 %. En los cinco meses de invierno del año pasado se registraron 7.823 vuelos, y para esta temporada están previstas solo 5.254 operaciones. La pista de Lavacolla anotará en torno a 236 movimientos a la semana entre despegues y aterrizajes de carácter comercial. En 2024 fueron 391. Cabe recordar que los recortes de Ryanair, con el cierre de su base, conllevan una reducción de casi un tercio de la actividad total de la terminal de Rosalía de Castro. Las consecuencias reales aún están por ver.

Alvedro y Peinador, tendencia contraria

Mientras Lavacolla sigue perdiendo pasajeros y vuelos, los aeropuertos de A Coruña y Vigo experimentan la tendencia contraria. El acumulado de lo que va de año revela que Alvedro ha crecido un 4,3 % con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar 1,07 millones de usuarios, mientras que Peinador ha aumentado sus usuarios en un 5,2 %, hasta llegar a 921.629. Esta subida va pareja a un incremento en el número de vuelos que han contabilizado ambos aeropuertos gallegos.

Por la pista de A Coruña han circulado entre enero y octubre 13.895 aviones, lo cual supone un 13,8 % más que el año pasado, mientras que por la olívica lo han hecho 10.472, un 8,9 % más.

Vigo ha mejorado notablemente en el transporte de mercancías, hasta superar las 342.000 toneladas, un 38,9 % más que en los primeros diez meses de 2024.A Coruña no ha tenido la misma suerte, puesto que ha perdido el 42,7 % del volumen de mercancías con respecto al año pasado. Como Lavacolla, la tendencia es la baja.