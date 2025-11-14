Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mercadillo vintage más viral de España aterriza en Santiago con ropa a 10 euros

Jaleo Vintage estará en el Instituto Europeo Campus Stellae, en la praza da Quintana de Vivos 3, del 14 al 16 de noviembre de 10 a 21.00 horas

Un grupo de jóvenes revisan las prendas

Un grupo de jóvenes revisan las prendas / A. Villar (FDV)

Lucía Martínez

A cada ciudad que van arrasan, causando colas que pueden alargarse horas y horas. Estamos haciendo referencia a Jaleo Vintage -conocido también como Jaleo Village-, el mercadillo de ropa vintage más viral de España que, este fin de semana, hará parada en Santiago.

En concreto, Jaleo Vintage estará en el Instituto Europeo Campus Stellae, en la praza da Quintana de Vivos, 3 del 14 al 16 de noviembre de 10 a 21.00 horas.

Durante los tres días, el mercadillo pone a la venta una amplia variedad de sudaderas, vaqueros, camisas, chaquetas y más prendas de segunda mano de grandes marcas a tan solo 10 euros, que se irán reponiendo a lo largo de cada jornada.

Para evitar colas, el mercadillo ofrece la opción de hacerse con un pase VIP, mediante el pago de un suplemento. Cabe recordar que la entrada es gratuita y suele ir por turnos de unos aproximadamente 30 minutos.

El mercadillo vintage más viral de España aterriza en Santiago con ropa a 10 euros

Huelga de médicos de atención primaria del área de Santiago a finales de noviembre

El compostelano Adrián Noia gana el premio Selic, dotado con 6.000 euros

Adentrándonos en el 'Punto Nemo': dentro de los rodajes de Prime Video en Santiago

«Esta fiesta por los 90 años de Capitol es una muestra de orgullo picheleiro»

Los expertos llaman a preservar la hospitalidad en el Camino de Santiago

La USC y la Xunta descartan problemas para cerrar el acuerdo sobre Medicina
