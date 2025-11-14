El mercadillo vintage más viral de España aterriza en Santiago con ropa a 10 euros

A cada ciudad que van arrasan, causando colas que pueden alargarse horas y horas. Estamos haciendo referencia a Jaleo Vintage -conocido también como Jaleo Village-, el mercadillo de ropa vintage más viral de España que, este fin de semana, hará parada en Santiago.

En concreto, Jaleo Vintage estará en el Instituto Europeo Campus Stellae, en la praza da Quintana de Vivos, 3 del 14 al 16 de noviembre de 10 a 21.00 horas.

Durante los tres días, el mercadillo pone a la venta una amplia variedad de sudaderas, vaqueros, camisas, chaquetas y más prendas de segunda mano de grandes marcas a tan solo 10 euros, que se irán reponiendo a lo largo de cada jornada.

Para evitar colas, el mercadillo ofrece la opción de hacerse con un pase VIP, mediante el pago de un suplemento. Cabe recordar que la entrada es gratuita y suele ir por turnos de unos aproximadamente 30 minutos.