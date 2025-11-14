Santiago
Los plazos de Raxoi para pagar las horas extra a policías y bomberos: el pleno será la próxima semana
Sanmartín afirma que su intención es alcanzar un acuerdo sobre el resto de demandas este mes, mientras arrecian las críticas a su gestión del conflicto desde el PP y el PSOE
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, confirmó este viernes que el plazo que maneja Raxoi para dar luz verde al pago de parte de las horas extraordinarias adeudadas a policías y bomberos se sitúa a finales de la próxima semana. El gobierno local llevará a un pleno extraordinario un expediente para satisfacer las gratificaciones pendientes entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. La intención es que estas cantidades se abonen en la nómina de noviembre.
Tras la tercera reunión en una semana para abordar el resto de demandas del personal de emergencias municipal, Sanmartín declaró que "nós agora temos que analizar as propostas e a súa repercusión económica, e en canto teñamos esa análise feita, volveremos convocar o grupo de traballo para chegar a un acordo". La alcaldesa hizo hincapié en que su voluntad es alcanzar ese pacto y "atender na medida do posible esas demandas".
Verea pide que "eliminen asesores"
El portavoz del PP, Borja Verea, compareció ante los medios en el parque de Bomberos para denunciar que la "neglixencia" e "irresponsabilidade" de Sanmartín "está poñendo en risco a vida dos santiagueses" al quedar este servicio "inoperativo" en algunas jornadas. Junto a él, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, afeó la "falta de xestión" de un gobierno que ve "absolutamente desbordado".
Verea criticó que "non tiveron tempo no último ano de pagar parte das nóminas destes profesionais e, sen embargo, si tiveron tempo para multiplicar por dous o número de asesores". En esta línea, afirmó que para satisfacer las demandas de policías y bomberos "poden sacar os cartos" de la eliminación de "asesores e altos cargos", con lo que "en 24 horas estaría solucionado o problema".
Preguntada por estas declaraciones en un acto posterior, la regidora señaló que "hai determinadas palabras e determinadas cuestións que non paga a pena nin entrar nelas".
Bouza cree que Raxoi "non fixo os deberes"
También se pronunció este viernes sobre el conflicto el secretario xeral del PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, que ve "unha falta de vontade política evidente". Así, subrayó que la "falta de xestión" y la "falta de diálogo" de Raxoi "leva a que nos atopemos nesta situación absolutamente dramática cos policías e cos bombeiros". Bouza apoyó las demandas del personal y reclamó una "solución inmediata" al gobierno local, al que acusó de que "non fixo os deberes".
Sanmartín también salió al paso de estas críticas afirmando que su gobierno "foi ao máximo da taxa de reposición permitida" a la hora de contratar personal. Acaban de tomar posesión nove policías, vai haber seis máis, sacamos prazas de interinaxe para bombeiros, e están pendentes de saír as bases para outras", enumeró, concluyendo que su gestión "xa está dando froitos no incremento substancial do cadro de persoal".
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Del magosto de Sar a la fiesta de Conxo: castañas, foliada, un bingo y churrasco 'a fartar' este sábado en Santiago
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces
- Santiago pone fecha a la llegada de la Navidad : del encendido de las luces a los mercados, todo lo que debes saber