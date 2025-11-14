Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago

Sanmartín y Verea se retan a prescindir de sus asesores para pagar a bomberos y policías

La alcaldesa y el portavoz del PP protagonizan un rifirrafe sobre el gasto en personal eventual y la posibilidad de destinar los fondos a otros asuntos municipales

Sanmartín y Verea, durante un pleno del Concello de Santiago

Sanmartín y Verea, durante un pleno del Concello de Santiago / Jesús Prieto

Manu López

Manu López

Santiago

El Partido Popular ha reavivado este viernes la polémica por el número de asesores del gobierno municipal de Santiago. En una comparecencia pública, el portavoz del PP en el Pazo de Raxoi, Borja Verea, instó a la alcaldesa Goretti Sanmartín a destinar los sueldos del personal eventual al pago de las horas extraordinarias que el Concello adeuda a policías y bomberos. La propuesta motivó un cruce de declaraciones que acabó derivando en un desafío mutuo a prescindir de este personal para destinar los fondos a otros asuntos municipales.

Sanmartín defiende a su personal eventual

Aunque inicialmente la regidora consideró que "non paga a pena" responder a esta solicitud, en declaraciones remitidas a los medios con posterioridad defendió que el personal eventual de su gobierno "traballa arreo para solucionar os múltiples problemas que arrastra este concello desde hai anos".

Sanmartín añadió que el grupo municipal del PP cuesta "uns 700.000 euros, incluídos varios asesores". Así, retó a Verea a que "se quere ceder esa cantidade para policías e bombeiros, que me avise que asino o decreto agora mesmo". "Fico á espera porque xa está ben de demagoxia", sentenció Sanmartín.

Verea afirma que tiene menos asesores con más ediles

Poco después, fue el líder del PP compostelano el que difundió unas declaraciones en las que aseguró que su formación "con oito concelleiros tiña cinco asesores", mientras que "hoxe, con 11 concelleiros ten catro asesores, un menos".

Noticias relacionadas y más

En esta línea, replicó a Sanmartín que "non teño ningún problema. Se mañá a alcaldesa asina o cese dos seus 15 asesores e os seus 10 altos cargos con salarios de 75.000 euros, eu renuncio aos meus catro asesores". "Fico á espera", concluyó Verea.

