La USC y la Xunta descartan problemas para cerrar el acuerdo sobre Medicina

La Universidade de Santiago y la Xunta negaron ayer que existan problemas para cerrar el preacuerdo en torno a la descentralización de la docencia en la facultad de Medicina. La reunión del grupo de trabajo prevista para este jueves se ha tenido que posponer para el lunes y algunas fuentes indican que existen dificultades a la hora de poner por escrito el acuerdo verbal al que llegaron los rectores la semana pasada. Desde la USC aseguran «no tener conocimiento de ningún problema» y justifican el cambio de fecha de la reunión por cuestiones de agenda. Tanto la Consellería de Educación como la de Sanidade confían también en cerrar el pacto.

La USC explica que la reunión del grupo de trabajo se marcó para el próximo lunes dado que ayer la universidad compostelana ya había fijado un Consello Social y un Consello de Goberno extraordinario. En este foro se va a evaluar el preacuerdo al que llegaron el pasado jueves la Xunta y los rectores de las tres universidades gallegas para la descentralización del grado, que ahora imparte en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y que, con el consenso, contará con nuevas unidades docentes en Vigo (UVigo) y A Coruña (UDC). Tras el pacto, las otras dos universidades aceptaban «retrasar» la solicitud de una facultad en sus respectivos campus; aunque, en el caso de A Coruña, «sigue trabajando» en su tramitación. Con todo, ninguna podrá presentar formalmente esta solicitud durante la vigencia del acuerdo porque llevaría a su incumplimiento. La Xunta tampoco podrá autorizar ninguna titulación de carácter privado.

Reigosa, optimista

Aunque algunas fuentes apuntan a cierta resistencia de Santiago a ceder el control de la titulación, el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa se mostró ayer «optimista» con que el grupo de trabajo apruebe el próximo lunes un acuerdo ya plasmado por escrito. En la misma línea se pronunció también ayer el conselleiro de Sanidade. Antonio Gómez Caamaño se mostró «muy optimista» en que el lunes se cierre el acuerdo tras asegurar que no tenía información sobre posibles tensiones en las negociaciones de estos días. «Estos días los rectores están trabajando con normalidad en la redacción del texto que se elevará al grupo de trabajo del próximo lunes y no nos consta ningún impedimento para que así sea», subrayó también la Consellería de Educación.

Control de la docencia

En el anuncio del preacuerdo, la semana pasada, se trasladó que los hospitales estarían adscritos a la universidad más cercana a ellos. A la hora de ponerlo por escrito, sin embargo, la USC ha reivindicado mantener el control sobre la docencia en Vigo y A Coruña. De ahí que la redacción de este punto sea en el que más malabarismos están haciendo los rectores al objeto de que los hospitales queden ligados a la universidad de su territorio, pero al mismo tiempo vinculados a la docencia de la USC, ya que la institución compostelana conservará el título como único.

Según lo trasladado por los rectores, el preacuerdo recoge la descentralización de toda la docencia de segundo ciclo del grado, tanto teórica como práctica, en el transcurso de los próximos tres años académicos. Con sexto ya impartido fuera de Santiago, se dará el paso primero en quinto y luego en cuarto. Se articulará con unidades docentes compartidas en Vigo y A Coruña. En ambas habrá docentes con plaza de la USC y de la universidad del territorio. De aprobarse en el grupo de trabajo, después deberá refrendarlo la comisión de docencia clínica y los tres consellos de goberno de las tres universidades. Un camino largo.