Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bouza reclama á Xunta unha residencia para estudantes en Santiago

Critica que a cidade siga sen ser declarada zona de mercado residencial tensionado

Bouza, na súa comparecencia de onte ante os medios.

Bouza, na súa comparecencia de onte ante os medios. / CEDIDA

El Correo Gallego

Santiago

O deputado no Parlamento de Galicia e secretario xeral do PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, solicitará que se incorpore nos orzamentos da Xunta do 2026 unha residencia universitaria en Santiago co obxectivo de «aliviar a presión que o estudantado exerce sobre o mercado do alugueiro». Ademais, defendeu crear un banco público de aluguer para mobilizar a vivenda baleira .

Bouza insistiu en que Santiago debe ser declarada zona de mercado residencial tensionado e criticou tanto ao Goberno de Alfonso Rueda como ao executivo de Goretti Sanmartín pola súa xestión. Así, indicou que a Xunta «tería que facelo de oficio» e que Raxoi «tivo tempo sobrado» para presentar correctamente a documentación. Así, considerou que «uns e outros están provocando que rematemos o ano» sen esa declaración.

O socialista situou hoxe a vivenda como «unha das cuestións que nos parece a máis prioritaria que temos a día de hoxe no traballo que estamos a facer» en Santiago e anunciou novas iniciativas socialistas neste ámbito.

Pedirán «que se incorpore, nos vindeiros orzamentos do ano 2026, unha residencia universitaria en Santiago», co obxectivo de aliviar a presión que o estudantado exerce sobre o mercado do alugueiro. «Estamos falando especificamente das residencias universitarias, no marco da vivenda, para conseguir que ese fluxo que existe, tantos mozos e mozas que a día de hoxe chegan a Santiago para estudar e que precisan unha vivenda, intentemos canalizalo tamén a través das residencias universitarias», indicou. Tamén recordou que «hai unha altísima demanda» que non pode cubrirse «por falta de prazas».

Enmarcou esta proposta nunha estratexia máis ampla para facer fronte á «crise» e á «emerxencia habitacional» da cidade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
  2. El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
  3. La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
  4. Del magosto de Sar a la fiesta de Conxo: castañas, foliada, un bingo y churrasco 'a fartar' este sábado en Santiago
  5. Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
  6. Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
  7. Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces
  8. Santiago pone fecha a la llegada de la Navidad : del encendido de las luces a los mercados, todo lo que debes saber

A USC terá que pagar a Seguridade Social de 65 investigadores con contratos Margarita Salas e María Zambrano﻿

A USC terá que pagar a Seguridade Social de 65 investigadores con contratos Margarita Salas e María Zambrano

El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez

El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez

O Concello de Santiago e a Deputación da Coruña asinan o convenio das obras do estadio Verónica Boquete

O Concello de Santiago e a Deputación da Coruña asinan o convenio das obras do estadio Verónica Boquete

Bouza reclama á Xunta unha residencia para estudantes en Santiago

Bouza reclama á Xunta unha residencia para estudantes en Santiago

Las tres universidades y la Xunta ratifican el texto definitivo para descentralizar Medicina

Las tres universidades y la Xunta ratifican el texto definitivo para descentralizar Medicina

Jaione Camborda: «No podría hacer una película con la que no comulgara éticamente»

Jaione Camborda: «No podría hacer una película con la que no comulgara éticamente»

Sanmartín y Verea se retan a prescindir de sus asesores para pagar a bomberos y policías

Del concierto gratuito de Nena Daconte a los saltos imposibles de motocross: seis planes para este fin de semana en Santiago

Del concierto gratuito de Nena Daconte a los saltos imposibles de motocross: seis planes para este fin de semana en Santiago
Tracking Pixel Contents