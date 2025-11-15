Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en un edificio de Pontepedriña atrapa a uno de sus vecinos: los bomberos trabajan en el lugar

El fuego se ha declarado poco después de las 10.30 horas

Los bomberos trabajando en Pontepedriña

Los bomberos trabajando en Pontepedriña / Natalia Sequeiro

Natalia Sequeiro

David Suárez

Santiago de Compostela

Un incendio declarado poco después de las 10.30 horas en un edificio de viviendas del barrio de Pontepedriña, ha obligado a desalojar a sus vecinos menos a uno, el cual ha quedado atrapado dentro de su piso ubicado en la última planta.

El particular que llamó al 112 Galicia ha explicado a El Correo Gallego que vio salir humo del bloque, ubicado en el número 25 de la calle del Ulla. Con esta información, desde el centro de emergencias han avisado a los Bomberos de Santiago, que, tras desalojar a la mayoría de los vecinos, trabajan a esta hora en el lugar para poder rescatar a un joven atrapado en su piso de la última planta.

Habrá ampliación.

