Un incendio en un edificio de Pontepedriña atrapa a uno de sus vecinos: los bomberos trabajan en el lugar
El fuego se ha declarado poco después de las 10.30 horas
Santiago de Compostela
Un incendio declarado poco después de las 10.30 horas en un edificio de viviendas del barrio de Pontepedriña, ha obligado a desalojar a sus vecinos menos a uno, el cual ha quedado atrapado dentro de su piso ubicado en la última planta.
El particular que llamó al 112 Galicia ha explicado a El Correo Gallego que vio salir humo del bloque, ubicado en el número 25 de la calle del Ulla. Con esta información, desde el centro de emergencias han avisado a los Bomberos de Santiago, que, tras desalojar a la mayoría de los vecinos, trabajan a esta hora en el lugar para poder rescatar a un joven atrapado en su piso de la última planta.
Habrá ampliación.
