Las tres universidades y la Xunta ratifican el texto definitivo para descentralizar Medicina
Educación confirma el consenso en una reunión este viernes con los rectores y el titular de Sanidade
Nuevo paso en la consolidación del preacuerdo pactado por los tres rectores y la Xunta de Galicia para la descentralización del grado de Medicina dado a conocer a principios de noviembre, tras varios meses de incertidumbre y de desencuentro entre los implicados.
Al menos eso es lo que se desprende de la información facilitada este viernes por la Consellería de Educación, en la que se comunica que los rectores de las tres universidades públicas gallegas y los conselleiros Román Rodríguez y Antonio Gómez Caamaño mantuvieron ayer un encuentro en Santiago, en el que «ratificouse o acordo verbal xa presentado o 6 de novembro, relativo á descentralización da docencia de Medicina».
La reunión, según se explica, tuvo lugar tras el acto de entrega de premios extraordinarios fin de carrera a un centenar de alumnos que finalizaron sus estudios en el curso 2023/2024.
«Texto escrito consensuado»
Desde el departamento que dirige Román Rodríguez se informa también de que, tal y como ya se había anunciado el jueves, la idea es que ese «texto escrito consensuado entre as tres universidades e a Xunta elevarase o próximo luns ao grupo de traballo» creado para negociar los aspectos de la descentralización de una titulación de Medicina que actualmente solo imparte la Universidade de Santiago, si bien a finales de mayo la Universidade da Coruña solicitaba poder contar con el grado propio a partir del curso 2027/2028, volviendo a poner sobre la mesa una reivindicación que periódicamente reviven tanto desde la propia ciudad herculina como desde Vigo.
Los integrantes del grupo de trabajo no se han reunido desde finales de julio y, tras un parón veraniego, fueron los propios rectores los que se encargaron de continuar con el proceso negociador para limar las diferencias existentes y poder alcanzar el preacuerdo anunciado el 6 de noviembre. Un preacuerdo que mantiene como única facultad de Medicina en Galicia la de la USC, pero que se propone avanzar desde el próximo curso en la descentralización de todo el segundo ciclo, con el horizonte de que en 2028/2029 esté finalizada su implantación. El acuerdo se revisará anualmente y establece además que no se dará luz verde a una nueva titulación de Medicina, ni por parte de la iniciativa pública ni de la privada.
Seguimiento domiciliario de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
El proyecto piloto de seguimiento domiciliario de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) que se está llevando a cabo en el área sanitaria de Ferrol a través de la plataforma electrónica Telea se extenderá a toda Galicia el próximo año. Así lo anunció ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la inauguración de las XI jornadas monográficas de actuación en este tipo de patología, organizadas por Aparato digestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.
En un acto en el que estuvo acompañado por el gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio, Caamaño puso en valor el papel de la Asociación Gallega de Investigación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, consolidándose como un referente en investigación, formación y colaboración multidisciplinar.
El conselleiro destacó que esta patología, crónica y compleja, requiere de un abordaje integral y continuado que combine el rigor científico y la sensibilidad humana, y recordó que el Sergas impulsa programas que fomenten la coordinación y continuidad asistencial, poniendo como ejemplo el Proceso Asistencial Integrado para la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que permite seguir a cada paciente de forma mucho más personalizada y multidisciplinar.
Valoró el trabajo del doctor Manuel Barreiro en la unidad del CHUS, llevado a cabo en colaboración con el Cimus de la USC, enfocado en analizar la respuesta a los diferentes fármacos de cada persona. Una iniciativa que atiende a más de 3.500 pacientes cada año de una dolencia en la que, tal y como resaltó, Galicia es referente, con cuatro unidades con la máxima acreditación del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, la primera de ellas Ferrol en 2018.
