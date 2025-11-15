A USC terá que pagar a Seguridade Social de 65 investigadores con contratos Margarita Salas e María Zambrano
CIG-Ensino, que realizou unha denuncia que vén de confirmar o Tribunal Supremo, solicita unha reunión co reitor para que faga efectivo o pagamento das contías
O Tribunal Supremo vén de desestimar o recurso de casación presentado pola Universidade de Santiago contra a sentenza do TSXG que lle daba a razón á CIG-Ensino no conflito colectivo presentado contra a práctica de descontar a cota patronal do total das axudas que debía percibir o persoal investigador con contratos María Zambrano e Margarita Salas. Os reitores optaran de forma maioritaria por pagar a cuota patronal da Seguridade Social cos fondos das convocatorias, que en teoría deberían destinarse a abonar salarios.
O persoal investigador da USC afectado, segundo CIG-Ensino, ascende a 65 persoas: cincuenta do programa Margarita Salas e 15 do María Zambrano.
A sentenza do Supremo declara que as traballadoras e traballadores, con contratos laborais afectados polo conflito colectivo, «teñen dereito a percibir cando menos como salario as contías que figuraban no RD 289/2021 do 20 de abril, tanto nas axudas Margaritas Salas (3.500€ brutos mensuais para quen realicen estadía no estranxeiro e de 2.800€ brutos mensuais para quen o faga dentro do estado) como nas axudas María Zambrano (4.000€ brutos mensuais)».
Dende CIG-Ensino, que indican que con anterioridade houbo outras sentenzas por ese pagamento na Universidade de A Coruña e na de Vigo, rexistrouse unha solicitude de reunión xunto coa reclamación perante ao reitor da USC para que «faga efectivo o pagamento desas contías a todo o persoal afectado, evitando que teñan que facer reclamacións individuais». Agardan «poder ter un proceso de negociación como aconteceu coa UDC onde se chegou a un acordo coa CIG-Ensino para pagar a todo o persoal, con independencia de que estivesen en activo como se xa remataran contrato».
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Del magosto de Sar a la fiesta de Conxo: castañas, foliada, un bingo y churrasco 'a fartar' este sábado en Santiago
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces
- Santiago pone fecha a la llegada de la Navidad : del encendido de las luces a los mercados, todo lo que debes saber