Pacientes 'aparcados' en las Urxencias del CHUS: hasta 20 enfermos en los pasillos a la espera de asistencia
La Asociación de Pacientes denuncia que " se segue banalizando o maltrato asistencial que supón estar colocados nunha zona de paso no que se atenta contra o dereito ao ser íntimo"
El Correo Gallego
Una imagen dice más que mil palabras y los vídeos que ha obtenido la Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS reflejan a la perfección el trance por el que han tenido que pasar decenas de enfermos en los pasillos de Urxencias del Hospital Clínico de Santiago los útimos días a la espera de ser atendidos. Mayores en sillas de ruedas o camillas.
La entidad acaba de denunciar que el coordinador de los servicios de Urxencias y los directivos de la gerencia del CHUS «pretenden normalizar que os corredores de acceso se convertan nunha área de ‘aparcamento’, e eventualmente de atención, no que se colocan aos pacientes graves en cadeiras e padiolas en espera de recibir asistencia nos lugares habilitados para iso». Sostiene la Asociación de Pacientes que «en contra dos principios éticos da práctica médica, seguen banalizando o maltrato asistencial que supón estar colocados, con episodios de dor e deterioración física, nunha zona de paso no que se atenta contra o dereito ao ser íntimo, aquel que non queremos que se expoña aos demais porque mostra unha imaxe distorsionada e mutilada do que somos como seres humanos».
Situación de colapso
La entidad ha tenido conocimiento de la situación de «colapso» que registró el servicios «entre os días 12 e 14 de novembro». Al respecto, detalla que «o día 12 ás 21.45 horas 13 persoas permanecía nos corredores agardando a ser atendidos en cadeiras de rodas e padiolas; ás 22.00 horas tan só tres accederán aos boxes». Al día siguiente, «á 01.00 da madrugada aínda 7 seguían nos corredores. O 14 a situación foi especialmente grave xa que ás 19.30 horas 20 pacientes graves foron colocados nesta zona».
La asosiación asegura que esta situación «é permanente ao longo dos últimos meses e especialmente grave en algún momento no que se computaron ata 50 pacientes co ingreso asinado pendentes de acceder a planta».
