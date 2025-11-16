Verea pide la dimisión de la alcaldesa tras el incendio de Pontepedriña y sus socios le achacan mala gestión

El incendio de Pontepedriña avivó ayer las críticas del resto de grupos municipales al Gobierno local por no ser capaz de solucionar el conflicto por las horas extra de Bomberos y Policía. El más crítico fue el líder del PP, Borja Verea, que pidió la dimisión de la alcaldesa. Pero los socios del Bipartito, el PSOE local y los concejales no adscritos, también exigieron responsabilidades a Goretti Sanmartín.

«Gracias a los bomberos de Santiago que hoy pusieron su vida en peligro y demostraron su reponsabilidad acudiendo a un incendio con un equipo insuficiente», afirmó Verea, quien también agradeció a los efectivos de otros concellos que los apoyaron para «evitar una tragedia con pérdida de vidas». Los populares de Santiago advirtieron, además, que harán a «Goretti Sanmartín responsable penalmente del daño personal que pueda sufrir cualquier ciudadano o bombero por culpa de su negligente inactividad para resolver un problema que solo requiere la voluntad política de resolverlo», añadieron en una nota de prensa.

Situación límite

El concelleiro expulsado del PSOE, Gonzalo Muíños, denunció también ayer la situación «límite» del parque de bomberos y exigió responsabilidades al Gobierno local. Muíños se mostró también muy crítico con la actitud de la alcaldesa a la que pidió que responda «qué están haciendo para resolver la situación». Exigió que se le abonen cuanto antes las horas extra que se les debe a los efectivos municipales y también que se refuerce cuanto antes la plantilla agilizando las 12 plazas de bomberos que deberían de ser cubiertas por oposición.

También desde el PSOE le llovieron críticas al Ejecutivo municipal. Su portavoz en Raxoi, Gumersindo Guinarte, indicó que el fuego dejó en evidencia «la insuficiencia de medios del servicio de bomberos». Los socialistas sostienen que la falta de persnoal responde a la «mala gestión» del Concello y que la ciudad afronta situaciones de emergencia «sin un operativo capaz de responder con garantías». En las últimas semanas, el Bipartito ha recordado que la falta de personal en el servicio se arrastra desde hace años y está relacionada con los límites a la cobertura de jubilaciones impuestas ya por el Gobierno de Rajoy tras la crisis de 2008.