El compostelano Luis Zahera consigue 'el premio gordo' en el Aguilar Film Festival y los Feroz anuncian el primer galardonado

Después de su reciente éxito con Animal, la comedia rural rodada en Santiago y alrededores, y de ser nominado a principios de este mes a los Premios José María Forqué, el compostelano Luiz Zahera recibirá una nueva distinción.

En este caso se trata del premio Águila de Oro, la máxima distinción del Aguilar Film Festival, el certamen que cumplirá su trigésimo séptima edición del 28 de noviembre al 7 de diciembre en Aguilar del Campo (Palencia).

Ganador de dos Premios Goya, ambos como mejor actor de reparto, por El Reino (2018) y As Bestas (2022), Zahera recogerá el galardón el propio día de la inauguración del festival, el viernes 28 de noviembre.

Junto al compostelano también será distinguido con el Águila de Oro Fernando Cayo (La casa de papel), que recibirá el premio el 7 de diciembre, y Óscar de la Fuente (La casa, El buen patrón), el domingo 30. Además, el festival concederá al director belga Olivier Smolders (Point de fuitre) el Águila de Oro Internacional el 3 de diciembre.

Asimismo, el Aguilar Film Festival volverá a reunir una selección de los mejores cortometrajes nacionales e internacionales en sus diferentes secciones competitivas. En concreto, el certamen principal, la Sección Oficial, estará integrado por 40 obras procedentes de 18 países, de las cuales la mitad son españolas.

Premios Feroz

Por otro lado, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha anunciado este lunes que la actriz madrileña Marta Fernández-Muro será distinguida con el Premio Feroz de Honor 2026 en la gala que tendrá lugar en Pontevedra el próximo 24 de enero.

La actriz Marta Fernández-Muro / Europa Press

"Experta robaescenas y rostro imprescindible del cine español de los ochenta", Marta Fernández-Muro ha trabajado en producciones destacadas como Arrebato (1979), La colmena (1982) o la oscarizada Volver a empezar (1982), así como en series como Farmacia de guardia o Poquita fe.

A través de un comunicado, la asociación destaca "la profundidad en sus trabajos que va mucho más allá de los papeles cómicos que le dieron una gran popularidad" y sus 40 años de carrera en el cine, el teatro y la televisión.