"Hoy celebramos un final feliz, pero...": el incendio de Pontepedriña y el peligro que denuncian los Bomberos de Santiago

El incendio en un edificio de viviendas de Pontepedriña puso en vilo a toda la ciudad este fin de semana. Muchos de sus residentes evacuaron el inmueble por su propio pie, pero una pareja de jóvenes que se encontraba en el último piso en el momento del suceso, quedó atrapada ante la cantidad de humo que rápidamente inundó la cavidad de las escaleras. Por ello, tuvieron que esperar a la llegada de los Bomberos de Santiago para ser evacuados, lo que provocó que se viviesen momentos de verdadera angustia en este barrio de la capital gallega.

Una intervención que, gracias a la colaboración de la Policía Local y la imprescindible ayuda de los efectivos llegados desde los parques de Ordes y Brión, salió bien. Sin embargo, ahora que ha pasado la adrenalina del momento, los bomberos lanzan un nuevo mensaje en sus redes sociales para denunciar una situación a la que tuvieron que acudir sin apenas efectivos y con varias vidas en juego.

"Ayer (por este sábado) vivimos una intervención que hoy muchos ven en portada. Es una imagen bonita, humana, incluso emotiva y nos alegra que así sea, porque no hubo que lamentar víctimas y el incendio pudo ser controlado". Así comienza el texto hecho público por el parque de Santiago, haciendo alusión a la foto publicada en EL CORREO GALLEGO del momento en el que uno de ellos devolvía a su dueña un perro que lograron rescatar del interior del edificio en llamas. Unas líneas que, acto seguido, cambian de tono, ya que tal y como explican, "hay algo que esa imagen no muestra".

Momento en el que uno de los bomberos entrega a Nina el perro que quedaba en el edificio / N. S.

Solo dos bomberos en vez de doce

Para narrar la complejidad de la intervención a la que tuvieron que enfrentarse el pasado sábado, los bomberos apuntan que "en el primer ataque al fuego solo estábamos dos bomberos cuando deberíamos ser doce. Eso dicen los estándares de seguridad y los protocolos operativos que cualquier servicio urbano necesita para trabajar con garantías mínimas".

Esta situación de falta de efectivos ante una emergencia con vidas en juego, fue finalmente solventada "gracias a la colaboración de la Policía Local santiaguesa, que ayudó con las mangueras y en la evacuación de los vecinos de las primeras plantas", manifiestan los bomberos, que también aseguran que "para rematar la extinción fue imprescindible la llegada de los parques de Ordes y Brión, porque con dos personas sencillamente no es posible garantizar una operación segura y completa".

Camión de Bomberos del GES de Brión desplazado al incendio de Santiago / N. S.

Hoy celebramos un final feliz, pero...

Tras conseguir solventar la intervención del incendio en Pontepedriña, y con el paso de las horas, los Bomberos de Santiago reflexionan ahora sobre las consecuencias que podría haber tenido el trabajar bajo mínimos: "El sábado fuimos dos los que entramos a un incendio de varias plantas jugándonos la vida por los ciudadanos y por sus bienes. Dos, cuando deberían ser doce. Y sí, ayer pudimos sacar a las personas, a los animales y controlar el fuego… pero ¿Qué pasará el día que no podamos?".

Al mismo tiempo, lanzan dos preguntas clave por futuribles sucesos de estas características que pudieran pasar mientras dure el denominado 'Conflicto de las horas extra', que saltaba hace aproximadamente un mes después de que los bomberos de Santiago denunciasen jornadas semanales de hasta 72 horas por falta de efectivos, y las cuales se negaban a seguir haciendo hace unos días: ¿Quién asumirá la responsabilidad si no conseguimos evacuar a todos?; ¿Y si algo se tuerce dentro, quién vendrá a sacarnos a nosotros?, advierten.

Se sienten orgullosos

"Nos enorgullece el trabajo que hacemos. Nos enorgullece que la ciudad vea esa foto y sienta alivio". Así expresan su sentimiento, pero inciden en que hay que mirar más allá y que la imagen publicada por este diario, "no debería ocultar una realidad que hace demasiado tiempo que gritamos: el servicio está bajo mínimos y así no se puede garantizar la seguridad que los ciudadanos merecen", concluyen.

Verea pide la dimisión de la alcaldesa

«Gracias a los bomberos de Santiago que hoy pusieron su vida en peligro y demostraron su responsabilidad acudiendo a un incendio con un equipo insuficiente», afirmó Verea, quien también agradeció a los efectivos de otros concellos que los apoyaron para «evitar una tragedia con pérdida de vidas». Los populares de Santiago advirtieron, además, que harán a «Goretti Sanmartín responsable penalmente del daño personal que pueda sufrir cualquier ciudadano o bombero por culpa de su negligente inactividad para resolver un problema que solo requiere la voluntad política de resolverlo», añadieron en una nota de prensa.

Situación límite

El concelleiro expulsado del PSOE, Gonzalo Muíños, denunció también este domingo la situación «límite» del parque de bomberos y exigió responsabilidades al Gobierno local. Muíños se mostró también muy crítico con la actitud de la alcaldesa a la que pidió que responda «qué están haciendo para resolver la situación». Exigió que se le abonen cuanto antes las horas extra que se les debe a los efectivos municipales y también que se refuerce cuanto antes la plantilla agilizando las 12 plazas de bomberos que deberían de ser cubiertas por oposición.

También desde el PSOE le llovieron críticas al Ejecutivo municipal. Su portavoz en Raxoi, Gumersindo Guinarte, indicó que el fuego dejó en evidencia «la insuficiencia de medios del servicio de bomberos». Los socialistas sostienen que la falta de personal responde a la «mala gestión» del Concello y que la ciudad afronta situaciones de emergencia «sin un operativo capaz de responder con garantías». En las últimas semanas, el Bipartito ha recordado que la falta de personal en el servicio se arrastra desde hace años y está relacionada con los límites a la cobertura de jubilaciones impuestas ya por el Gobierno de Rajoy tras la crisis de 2008.