¿Cuántas viviendas hacen falta cada año en Santiago para atender la demanda?

En la ciudad de Santiago cae el número de viviendas a construir y también descienden los expedientes de obras, donde se incluyen los nuevos proyectos y rehabilitaciones. Un dato que corrobora el Gabinete Técnico del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (COATAC), que preside Carlos Mato, que acaba de poner de manifiesto la caída de visados de nuevas viviendas a construir en la capital de Galicia: de enero a septiembre de 2025 descendió un significativo 58,59%, quedándose en 53 frente a los 128 registrados en los nueve primeros meses de 2024.

Al mismo tiempo, desde el COATAC, ponen el foco en que por contra, el visado de nuevas viviendas a construir registradas en la provincia de A Coruña marcó un aumento del 3,84%, pasando de las 1.380 viviendas a construir en todo el territorio provincial, frente a las 1.433 viviendas de enero a septiembre de este año.

Viviendas para atender la demanda

¿Cuántas viviendas hacen falta cada año en de Santiago de Compostela para atender la demanda? Tal y como explican desde el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, el cálculo es sencillo.

Las principales entidades representativas del sector de la construcción, entre las que está el Consejo General de Arquitectura Técnica, vinculado el COATAC, estiman que en toda España, con una población de 49 millones de habitantes, se necesitan al menos 220.000 viviendas anuales para equilibrar el mercado y responder a la creciente demanda. En su informe, el colegio concluye que el Concello de Santiago de Compostela, con casi 100.000 habitantes, precisaría unas 450 viviendas cada año, por lo que Carlos Mato destaca que “las viviendas visadas cada ejercicio en la ciudad no son suficientes”.

El dato de visados en 2024 es de 212, por lo que si en los primeros nueve meses de este año vamos por de medio centenar de unidades, “difícilmente llegaremos a las cien viviendas nuevas en 2025, a pesar de que en los últimos meses del año se produzca un acelerón”; “Los números no salen”, asegura el experto.

Ante esta tesitura, Mato está convencido de que “la Administración por sí sola no puede resolver este problema”. Por eso propone “crear un marco estable de colaboración público-privado” que permita maximizar recursos y "ser más eficaces para construir y poner en el mercado viviendas a precios asequibles”. A su juicio, también “es indispensable contar con suelo finalista”; “La gestión del suelo debe ser ágil, con garantías, seguridad jurídica y a precios razonables”, reitera el presidente del COATAC.

Dos operarios trabajan en una obra en Santiago / Antonio Hernández

Agilizar la tramitación de licencias

Carlos Mato también lanza un llamamiento a las Administraciones locales de la provincia de A Coruña, ámbito en el que actúa el COATAC. “Es urgente avanzar en la optimización de la gestión administrativa para acortar plazos y mejorar la eficiencia en la tramitación de licencias”. Es su opinión, “cumplir este requisito ayudaría a agilizar la actividad promotora”. El presidente del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de A Coruña también demanda a las Administraciones “incentivos fiscales para impulsar la promoción de vivienda asequible”.

Expedientes de obras

Los expedientes de obras, que reflejan todas las intervenciones relacionadas directamente con la construcción, son otro indicador para conocer la evolución del sector. El total de obras visadas en el municipio de Santiago cayó un 11,59%, al pasar de las 138 de los nueve primeros meses de 2024, a los 122 expedientes de enero a septiembre de este año, según los datos del Gabinete Técnico del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña. Los expedientes de obras en toda la provincia de A Coruña, por su parte, también crecieron. Y lo hicieron un 0,48%. En los nueve primeros meses de 2024 se visaron 1.252 obras. Y en el mismo periodo de este año, 1.258 en toda la provincia de A Coruña. Los expedientes de obras incluyen las intervenciones vinculadas a la construcción, desde la reforma de un local o la rehabilitación de una vivienda hasta la ejecución de un edificio o la construcción de una vivienda unifamiliar.

Los presupuestos para ejecutar la obra

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de los expedientes de obras visados durante los nueve primeros meses de 2025 en la provincia de A Coruña sumó 308 millones de euros. Cada iniciativa inmobiliaria presenta un PEM medio de 244.861 euros, según datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña. La subida del PEM total respecto a los nueve primeros meses del año anterior fue del 16,3%. Todo expediente de obras debe ir acompañado de un Presupuesto de Ejecución Material, que incluye una medición y un presupuesto detallado, donde se reflejan todas las unidades de obra necesarias para ejecutar ese proyecto técnico.

¿Cómo cerrará 2025?

El presidente del COATAC es optimista sobre la evolución a corto y medio plazo del sector de la construcción en la provincia. “Nuestra actividad vive un buen momento”. “Todos los actores de nuestro sector, incluidas las diferentes Administraciones, parecen estar concienciados en la necesidad de resolver el problema de la vivienda y eso implica apoyar a dinamizar un sector estratégico”. Mato identifica, un trimestre más, uno de los lastres que impiden el impulso de la construcción. “El sector necesita abordar la falta de mano de obra, tanto cualificada como no cualificada, un problema que dificulta la materialización de proyectos de obra nueva y la rehabilitación de edificios”. Como una acción urgente propone “un plan de choque para adaptar la oferta de Formación Profesional a la demanda del sector”. Mato también es partidario "de avanzar en la industrialización en la construcción a través de normativas que favorezcan este modelo construcción y que a su vez sea compatible con la construcción tradicional”.