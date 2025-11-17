Un cineasta compostelano que suma premios rumbo al festival Xociviga

El festival internacional de cortometrajes Xociviga se celebra en O Carballiño desde el miércoles 19 de noviembre al domingo 23 de noviembre, en el Auditorio Manuel María como base de las proyecciones. Su programación ofrece igual cine para adultos que de target infantil e incluye la presencia del realizador de Santiago, Xaime Miranda, lucense asentado en O Milladoiro.

'Hippocampus' suma distinciones

Así, Xaime Miranda va a presentar en el Xociviga su primer corto «hecho en serio», más allá de los hechos durante su etapa de formación académica en Barcelona, detalla en charla con EL CORREO GALLEGO. Así se refiere a Hippocampus, obra que firma a medias con un polifacético músico gallego, lucense como él ("de Burela ambos", matiza) pero muy vinculado a Compostela.

«El guión es una mezcla entre la ciencia ficción que a mí me apasiona y los gustos de Nuno García Pico (Grande Amore), que es fan de la nouvelle vague, del cine francés, en general, mientras a mí me gusta más el cine de Cronenberg, Ridley Scott, el cine de género, sea de terror o fantástico, ese que comprende el Festival de Sitges, por ejemplo. Sí que tenemos puntos en común, nos gusta el western, John Ford, Hitchcock...», cuenta Xaime Miranda, quien tiene como película favorita El exorcista, dirigida por William Friedkin en 1973 pero de adoración eterna.

Presentación el día 20

Hippocampus ya va sumando eco. «Ganamos el premio al mejor cortometraje de producción gallega en el pasado Ourense Film Festival (OUFF)», cuenta quien el jueves 20 de noviembre pone rumbo a O Carballiño para presentarlo en el Xociviga, certamen anual que tiene por directores a los hermanos Daniel y Mario Filloy.

Xaime Miranda, realizador freelance, formado en la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña (Escac) y curtido en el mundo de los videoclips musicales (ha dirigido clips para Grande Amore, Ortiga, Dios Ke Te Crew, Familia Caamagno, Sr. Anido, Santi Araujo, Pablo Lesuit, Xoel López...), da más detalles del argumento de esta propuesta audiovisual escrita a medias con el citado Nuno Grande Amore.

Una historia sobre la memoria

«Es una historia que habla sobre nuestra memoria, que plantea qué pasaría si existiese una tecnología que nos permitiera entrar en un recuerdo de nuestro pasado y ver en un espacio virtual lo que sucedería si cambiásemos algo de ese pasado, y además, se plantea que, a lo mejor, hacer eso no sería tan buena como puede parecer al principio...»

«Aunque el cortometraje tiene detalles de ciencia ficción, el poso de esa ciencia ficción es relativo porque se plantea un drama, se trata de la historia de dos personas, dos personajes que están interpretados por Lidia Veiga y Adrián Ríos», cuenta sobre el vínculo de amor/desamor que hila el argumento de este corto premiado también en el pasado festival Imaxinario de Vilagarcía.

Toques de ciencia ficción

«Puede que esta historia tenga algo de la serie televisiva Black Mirror, pero solo un poco», concluye Miranda cuando se le pregunta por referentes más allá de los antes mencionados.

YAQ Distribución resume de este modo el relato: "Es la historia de Tomás, un anciano atrapado en el recuerdo de una tarde con Marta, su amor platónico, utiliza un dispositivo experimental para revivir ese momento y enfrentar sus arrepentimientos".

Queda saber ahora si Hippocampus, pieza de 15 minutos grabada en la playa de Barreiros, se podrá ver en fechas próximas en alguna sala o local de Santiago.

El certamen de O Carballiño se abre el miércoles 19 a las 11:30 h., con un pase previo a la inauguración, será el de Fallen Angels (1995), de Wong Kar-Wai, en su versión remasterizada en 4K. A partir del jueves 20 hasta el sábado 22, tendrá lugar la proyección de los cortometrajes a competición divididos durante los tres días en tres bloques de aproximadamente una hora de duración cada uno: a las 17:30 h., a las 19:00 h. y a las 20:30 h.

Jurado del Xociviga 2025

Forman el jurado de este año del festival Xociviga 2025: Rebeca Losada (Lugo, 1982, ilustradora y diseñadora que centra su actividad en el mundo editorial, publicidad y sobre todo en el campo musical; Alberto Lobelle (Monforte de Lemos, 1976), director gallego cuyos filmes han sido seleccionados en festivales como Documenta Madrid, o L’Alternativa; y Noelia Papín (Fisterra, 1974), guionista, actriz, directora y productora teatral y audiovisual, creadora de la compañía Sirena Teatro y productora en Sirena Films.

El edil de Cultura de O Carballiño, Diego Fernández, flanqueado por Daniel y Mario Filloy al presentar el festival Xociviga / Cedida

Además, en el festival Xociviga 2025 hay un jurado joven compuesto por Miguel Fernández (guionista y director), Aira Portos (creadora audiovisual) y Andrea Varela (directora y productora).