Día Mundial da Prematuridade: O Chus homenaxea aos bebés e ás súas familias
Dende o Servizo de Neonatoloxía, que este luns fixo entrega de agasallos aos ingresados, poñen valor ao profesionais da unidade
Con motivo do Día Mundial da Prematuridade, que se celebra cada ano o 17 de novembro, o Servizo de Neonatoloxía do Hospital Clínico de Santiago entregou onte regalos a nenos prematuros ingresados por parte de AGAPREM (Asociación Galega de Familias de Nenos Prematuros. Hoxe e mañá haberá un taller de psicoloxía e outro de fisioterapia.
Xa dende o venres pasado, dende Neonatoloxía organizáronse diversas actividades para homenaxear aos bebés e as súas familias, amais de poñer en valor ao profesionais da unidade. Unha das actividade consistiu nun encontro con familias e profesionais. Tamén se fixo entrega do Patuco de honra a Manuela Otero Viqueira, TCAE, polo seu «espírito mediador e o teu traballo ben feito ao lado das familias» e organizouse un concurso de fotografía aos «grumetes máis divertidos».
Máis de 150 nacementos prematuros no 2024
En 2024, no CHUS rexistráronse 153 nacementos prematuros, o que supuxo un 7,53% do total. O bebé con menos tempo de xestación naceu ás 24 semanas e pesou 610 gramos, mentres que o de menor peso foi de 393 gramos e 26 semanas.
Amais é referencia en múltiples áreas de complexidade, atendendo a nenos prematuros e de baixo peso nados noutros centros, como foi o caso de Abraham Giménez Gabarre , o neno de menor peso que chegou con 360 gramos.
Referencia autonómica en hipotermia terapéutica
O Servizo de Neonatoloxía da área é referencia autonómica en hipotermia terapéutica e na realización de vídeo-polisomnografías para recén nados de menos dun mes con síndromes complexas e trastornos respiratorios graves.
Tamén é Centro de referencia nacional (CSUR) en enfermidades metabólicas hereditarias e membro da rede europea MetabERN, que agrupa centros expertos en estas patoloxías.
