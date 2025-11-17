Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día Mundial da Prematuridade: O Chus homenaxea aos bebés e ás súas familias

Dende o Servizo de Neonatoloxía, que este luns fixo entrega de agasallos aos ingresados, poñen valor ao profesionais da unidade

Profesionais do Servizo de Neonatoloxía do Hospital Clínico no Día Mundial do Prematuro.

Profesionais do Servizo de Neonatoloxía do Hospital Clínico no Día Mundial do Prematuro. / Cedida

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

Con motivo do Día Mundial da Prematuridade, que se celebra cada ano o 17 de novembro, o Servizo de Neonatoloxía do Hospital Clínico de Santiago entregou onte regalos a nenos prematuros ingresados por parte de AGAPREM (Asociación Galega de Familias de Nenos Prematuros. Hoxe e mañá haberá un taller de psicoloxía e outro de fisioterapia.

Xa dende o venres pasado, dende Neonatoloxía organizáronse diversas actividades para homenaxear aos bebés e as súas familias, amais de poñer en valor ao profesionais da unidade. Unha das actividade consistiu nun encontro con familias e profesionais. Tamén se fixo entrega do Patuco de honra a Manuela Otero Viqueira, TCAE, polo seu «espírito mediador e o teu traballo ben feito ao lado das familias» e organizouse un concurso de fotografía aos «grumetes máis divertidos».

Máis de 150 nacementos prematuros no 2024

En 2024, no CHUS rexistráronse 153 nacementos prematuros, o que supuxo un 7,53% do total. O bebé con menos tempo de xestación naceu ás 24 semanas e pesou 610 gramos, mentres que o de menor peso foi de 393 gramos e 26 semanas.

Amais é referencia en múltiples áreas de complexidade, atendendo a nenos prematuros e de baixo peso nados noutros centros, como foi o caso de Abraham Giménez Gabarre , o neno de menor peso que chegou con 360 gramos.

Referencia autonómica en hipotermia terapéutica

O Servizo de Neonatoloxía da área é referencia autonómica en hipotermia terapéutica e na realización de vídeo-polisomnografías para recén nados de menos dun mes con síndromes complexas e trastornos respiratorios graves.

Noticias relacionadas y más

Tamén é Centro de referencia nacional (CSUR) en enfermidades metabólicas hereditarias e membro da rede europea MetabERN, que agrupa centros expertos en estas patoloxías.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
  2. El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
  3. El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
  4. Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
  5. O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
  6. Rescate de película en Pontepedriña: los bomberos socorren a dos jóvenes atrapados en un edificio en llamas
  7. Crónica de una hora de rescate: así vivieron los inquilinos el incendio en el edificio de Pontepedriña
  8. Los entrenadores de Ilia Topuria abren en Santiago su esperado gimnasio la semana que viene

Conflicto dos Bombeiros: Raxoi dispón 2,1 millóns para solventar a débeda das horas extra e sacará nove novas prazas

Conflicto dos Bombeiros: Raxoi dispón 2,1 millóns para solventar a débeda das horas extra e sacará nove novas prazas

Día Mundial da Prematuridade: O Chus homenaxea aos bebés e ás súas familias

Día Mundial da Prematuridade: O Chus homenaxea aos bebés e ás súas familias

¿Qué está haciendo el influencer Peldanyos en Santiago?

¿Qué está haciendo el influencer Peldanyos en Santiago?

Formación da USC para emprendedores: como se crea unha plataforma dixital?

Formación da USC para emprendedores: como se crea unha plataforma dixital?

Un cineasta compostelano que suma premios, rumbo al festival Xociviga

Un cineasta compostelano que suma premios, rumbo al festival Xociviga

El compostelano Luis Zahera consigue 'el premio gordo' en el Aguilar Film Festival y los Feroz anuncian el primer galardonado

El compostelano Luis Zahera consigue 'el premio gordo' en el Aguilar Film Festival y los Feroz anuncian el primer galardonado

Santiago será o vindeiro verán a capital estatal do estudantado de Matemáticas

Santiago será o vindeiro verán a capital estatal do estudantado de Matemáticas

Bouza esixe a dimisión do responsable da área sanitaria de Santiago polo “absoluto colapso” das Urxencias do CHUS

Bouza esixe a dimisión do responsable da área sanitaria de Santiago polo “absoluto colapso” das Urxencias do CHUS
Tracking Pixel Contents