Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación da USC para emprendedores: como se crea unha plataforma dixital?

Pensado para proxectos que prioricen a figura cooperativa, ofreceranse mentorías con prácticas

A inscrición estará aberta ata o 5 de decembro

Unha persoa traballa dende o seu ordenador.

Unha persoa traballa dende o seu ordenador. / Gustavo Valiente / E.P.

L.R.

Santiago

Prestar axuda a persoas emprendedoras no desenvolvemento de plataformas dixitais. Ese é o obxectivo dun programa de mentorías gratuíto que lanza a Universidade de Santiago. A convocatoria está dirixida a quen queira crear a súa propia plataforma. Dende a institución compostelá poñen como exemplo xestionar compras compartidas ou produción a demanda, free tours, actividades deportivas ou aulas particulares, entre outros. As plataformas poden ser concebidas como novas liñas de negocio ou como novos proxectos empresariais e priorizarase a figura cooperativa.

O programa ofrece mentorización especializada e formación práctica, en modalidade virtual e presencial. As mentorías serán personalizadas e a formación abrangue as fases iniciais de selección e traballo coas ideas de plataformas dixitais, a definición do modelo de negocio e a capacitación do equipo, xunto coas fases máis técnicas enfocadas no desenvolvemento da plataforma, así como a definición dun plan comercial e de captación de persoas usuarias, co obxectivo de acurtar tempos de saída ao mercado e consolidar o proxecto.

Periodo de inscrición aberto ata o 5 de decembro

inscrición permanecerá aberta ata o venres 5 de decembro. As persoas interesadas tamén poderán solicitar información a través do teléfono 687 333 709 e do correo usc@es-factory.eu. Tamén poderán seguir as novidades a través de @economia_social_usc.

Noticias relacionadas y más

Esta actuación desenvólvese no marco de ES-Factory (Interreg España–Portugal), un proxecto de cooperación interrexional para impulsar emprego de calidade e promover a economía social na Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal. O partenariado está composto pola Xunta de Galicia, USC, AGACA, EspazoCoop, UTAD, InCubo e TecMinho, e conta con AESGAL como socio sen financiamento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
  2. El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
  3. El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
  4. Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
  5. O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
  6. Rescate de película en Pontepedriña: los bomberos socorren a dos jóvenes atrapados en un edificio en llamas
  7. Crónica de una hora de rescate: así vivieron los inquilinos el incendio en el edificio de Pontepedriña
  8. Los entrenadores de Ilia Topuria abren en Santiago su esperado gimnasio la semana que viene

Formación da USC para emprendedores: como se crea unha plataforma dixital?

Formación da USC para emprendedores: como se crea unha plataforma dixital?

Un cineasta compostelano que suma premios, rumbo al festival Xociviga

Un cineasta compostelano que suma premios, rumbo al festival Xociviga

El compostelano Luis Zahera consigue 'el premio gordo' en el Aguilar Film Festival y los Feroz anuncian el primer galardonado

El compostelano Luis Zahera consigue 'el premio gordo' en el Aguilar Film Festival y los Feroz anuncian el primer galardonado

Santiago será o vindeiro verán a capital estatal do estudantado de Matemáticas

Santiago será o vindeiro verán a capital estatal do estudantado de Matemáticas

Bouza esixe a dimisión do responsable da área sanitaria de Santiago polo “absoluto colapso” das Urxencias do CHUS

Bouza esixe a dimisión do responsable da área sanitaria de Santiago polo “absoluto colapso” das Urxencias do CHUS

¿Cuántas viviendas hacen falta cada año en Santiago para atender la demanda?

¿Cuántas viviendas hacen falta cada año en Santiago para atender la demanda?

Los últimos cristianos de Tierra Santa piden ayuda a Santiago

Los últimos cristianos de Tierra Santa piden ayuda a Santiago

"Hoy celebramos un final feliz, pero...": el incendio de Pontepedriña y el peligro que denuncian los Bomberos de Santiago

"Hoy celebramos un final feliz, pero...": el incendio de Pontepedriña y el peligro que denuncian los Bomberos de Santiago
Tracking Pixel Contents