¿Qué está haciendo el influencer Peldanyos en Santiago?

¿Qué está haciendo Sergio Bolaños, conocido en redes como Pedanyos, en Santiago? El popular creador valenciano de contenido, que acumula casi 4 millones de seguidores en TikTok, soltaba la bomba hace apenas un par de horas a través de redes sociales, con un vídeo en el que se le ve frente a la estación intermodal de la capital gallega. "El final del camino, no podía ser en otro sitio", escribía.

¿El motivo? Un calendario de Adviento que, inspirado en España, traerá a cada comunidad un bombón inspirado en su gastronomía. Galicia, y en concreto Santiago, es la parada final de un tour con el que Peldanyos ha recorrido en furgoneta cada una de las comunidades autónomas dando a conocer sus creaciones.

Según ha compartido vía redes, el influencer estará dentro de unas horas en la praza do Obradoiro, ofreciendo gratuitamente los bombones de su nuevo calendario hasta agotar existencias.

Calendario de Adviento de Peldanyos

El calendario de Adviento es el nuevo DROP005 de Sugar Papi, -la marca de productos de alimentación lanzada por el tiktoker-, que está formado por 19 bombones por cada una de las comunidades de España, más cinco sabores all star -o clásicos nacionales que todos hemos probado alguna vez- hasta completar el calendario de 24 días.

Según ha explicado, cada uno de los bombones "es único, una pieza de artesanía exclusiva, que pretende representar -o al menos intentarlo- alguno de los sabores de tu comunidad autónoma".

Algunos de los bombones del calendario de Peldaynos / Sugar Papi

El calendario, que imita la puerta de un frigorífico lleno de imanes, está disponible en la web oficial de Sugar Papi por 75 euros.

¿Cuál será el sabor de Galicia? Tendremos que estar atentos a las redes para conocer con qué sabor ha identificado a los gallegos.