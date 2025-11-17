Jornada accidentada en Santiago: colisión en cadena, un atropello y un camión 'derriba' el alumbrado de Nadal

La capital gallega fue el escenario en las últimas horas de una serie de sucesos, después de que este lunes, en apenas un intervalo de dos horas, se registrasen un atropello en la rúa dos Concheiros y un accidente en cadena en la SC-20. En la primera de esta incidencias un hombre resultó herido tras ser atropellado en la rúa dos Concheiros, según indicaron fuentes de la Policía Local. El suceso se registró poco después de las 13.00 horas, y hasta la zona se desplazaron rápidamente agentes locales y una ambulancia, que trasladó a la persona atropellada a un centro hospitalario de Santiago.

Y poco después, alrededor de las tres de la tarde, un hombre resultó herido en un accidente en cadena en el que se vieron implicados hasta seis vehículos. El suceso ocurrió en la SC-20, a la altura de A Rocha, según informaron fuentes policiales.

Positivo vía penal

Ambos incidentes no fueron los únicos que se registaron en Santiago en las últimas horas, ya que en la jornada del domingo, a las 08.10 horas, en la avenida de Lugo, la Policía Local notificó un «delito contra a seguridade viaria». «Controlase o condutor dun vehículo, arroxando na proba de impregnación de alcol, un resultado positivo en vía penal», recoge el parte de incidencias del pasado fin de semana, en el que también se reseña un accidente de circulación en la madrugada del sábado. «Ás 04:17 horas, na rúa San Pedro de Mezonzo, un camión choca co alumeado de Nadal con resultado de danos materiais. O alumeado cae enriba dun turismo causándolle danos», indicaron desde la Policía Local.