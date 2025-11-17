Nuevo incendio en Santiago: arde la cubierta de un edificio en obras en Salgueiriños

Nueva alarma en Santiago por un incendio declarado en un edificio que se encuentra en obras situado en el número 42 de la rúa Salgueiriños de Arriba.

En concreto, y según explican los bomberos a EL CORREO GALLEGO, el fuego se produjo en la zona del tejado del edificio, entre la uralita y el falso techo, afectando a los listones de madera, aislantes y otros materiales que están siendo utilizados en la obra. El foco se encontraba en los tejados de los áticos dúplex de los edificios 42 y 44 y, en un primer momento, "nos costó localizarlo al tratarse de una zona interior", explican. Pese a la dificultad de acceso, pues no pudieron utilizar autoescala desde la carretera, los propios andamios situados en el edificio por las obras ayudaron a que pudieran extinguirlo.

Por el momento se desconoce el origen del incendio y afortunadamente no hay que lamentar daños personales. En cuanto a materiales, los Bomberos informan que algunos de los elementos de las obras quedaron dañados, por lo que se han puesto en contacto con la empresa para saber si deben realizar saneamiento en el tejado o no, ante la posibilidad de que llueva.

Asimismo, y si bien el incendio afectó al tejado, una de las viviendas situadas debajo del foco se llenó de humo y es muy probable que los áticos "tengan afectación interior de agua", al ser esta utilizada para apagar el incendio.

El fuego provocó gran alarma por el humo y el olor a plástico quemado, pero la intervención de los Bomberos, que sí contaban con efectivos, evitó que fuera a más. Además de los Bomberos de Santiago, se acercaron al lugar de los hechos efectivos de la Policía, Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concelleiro de Seguridad Ciudadana, Xan Duro.