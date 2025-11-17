Santiago se libra del consumo de fentanilo como droga: «Su receta está muy restringida»

El fentanilo continúa siendo el principal motor de la crisis de sobredosis en Estados Unidos. Aunque en 2024 las muertes por esta causa registraron una caída histórica, esta droga sintética —mucho más potente que la heroína— sigue causando decenas de miles de fallecimientos cada año y afecta especialmente a jóvenes y poblaciones vulnerables.

Además, medios locales indican que crecen los casos de intoxicación involuntaria debido a pastillas falsificadas que contienen fentanilo, así como las muertes por mezclas con estimulantes. Las autoridades sanitarias estadounidenses han reforzado la distribución de naloxona —un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de opioides— y campañas de prevención, a la vez que intentan frenar el tráfico ilegal y la entrada de precursores químicos. Pese a algunos avances, la crisis continúa siendo una de las mayores emergencias de salud pública de Estados Unidos.

En España, el fentanilo se consume sobre todo de forma médica y no existe una crisis masiva de sobredosis como en EEUU. Según la encuesta del Plan Nacional Sobre Drogas, el 2,2 % de la población entre 15 y 64 años ha usado fentanilo alguna vez. De hecho, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sitúa a España como el tercer país con mayor consumo legal de fentanilo (unos 124,6 kg), justo por detrás de Estados Unidos y Alemania.

En Galicia, el Sergas vigila a más de 11.000 pacientes con opioides, pero solo 84 usan fentanilo, lo que representa apenas el 0,7 %, según datos ofrecidos por la Xunta el pasado mes de abril. El uso gallego está fuertemente regulado: Sanidad no identifica un tráfico ilegal generalizado y afirma que casi todo proviene de recetas médicas.

Sin embargo, desde algunos servicios de ONGs se alerta de «consumos residuales» que pueden venir de fiestas o mezclas con cocaína. En A Coruña, por ejemplo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y varias ONGs han alertado ya de que el uso de fentanilo en la ciudad «ya no es tan testimonial», como recogía hace unos días La Opinión A Coruña, del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO.

Al respecto, se señala que el consumo de este estupefaciente «no destaca» en comparación con otras drogas, pero «se está consumiendo más». Además, se apunta que las personas que desarrollan adicción lo hacen a partir de tratamientos legales con la sustancia.

Pero, ¿cuál es la situación en Santiago? Tras consultar al Cuerpo Nacional de Policía, al CHUS, a la Unidad Muncipal de Drogodependencias y a Proxecto Home, se puede concluir que el fentanilo como droga todavía no está presente en la capital gallega. Desde la comisaría de la Policía Nacional indican que «puede haber algún caso», pero «no es para nada representativo». Desde el CHUS también indican que en el hospital Clínico no ha habido por el momento ningún ingreso por intoxicaciones por uso indebido de fentanilo.

En la UMAD, su director, Jorge Carballido, explica que fentanilo se ha extendido como droga en Estados Unidos debido principalmente a que «se carece de un servicio sanitario público y a veces los médicos lo recetan para situaciones leves para las que no es necesario». Sin embargo, remarca que «aquí es un fármaco que está muy restringido y controlado, hasta el extremo de que las ambulancias tan solo llevan una sola pastilla de fentanilo para calmar dolores fortísimos como heridas abiertas graves». Con esto, apunta que acceder al fármaco para usarlo como droga «es muy difícil», puesto que las dosis que se pueden recetar son muy limitadas. «El consumo como estupefaciente es muy residual».

De hecho, en la UMAD de Santiago no tienen constancia actualmente de ningún caso de adicción al fentanilo. Tampoco en Proxecto Home. Su directora, Ofelia Debén, indica a este medio que hasta ahora no se ha tratado a ninguna persona adicta al fentanilo en el centro que tiene la entidad en Compostela. Y en Galicia, afortunadamente, solo han tenido un caso que ha sido tratado en el centro de Vigo. «Habitualmente, a nosotros estos casos nos llegan derivados desde unidades de drogodependientes; pero por el momento solo hemos recibido a un usuario de estas características en Vigo», dice.

En España ha habido algunas muertes por consumo ilegal de fentanilo, aunque son —de momento— casos puntuales, no una crisis generalizada: en Menorca, por ejemplo, tres jóvenes murieron en los últimos meses por sobredosis tras consumir medicamentos con fentanilo. La investigación policial indicó que se traficaban parches de fentanilo para uso no médico. Además, en prisiones españolas también hay preocupación por la presencia de este opiáceo cuya sobredosis puede ser mortal.