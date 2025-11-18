Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 18 de noviembre, en Santiago?

Charla de TDAH y coloquio sobre Castelao

María del Pilar de Castro Manglano, especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, da una charla (19 h.) en la sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19. sobre TDAH, el trastorno del desarrollo más frecuente en la infancia y adolescencia. Y el salón de grados de la Facultad de Ciencias Políticas alberga (19 h.) un coloquio sobre Castelao, con Ramón Villares, Ramón Maiz y Xosé M. Núñez Seixas, moderados por la decana del centro, Marta Lois. Ambas citas son de entrada libre.

Paz Leirós y Carlos Asorey Brey / Cedida

Presentaciones literarias de Paz Leirós y Carlos Asorey Brey

LETRAS: DOBLE CITA. El auditorio del Museo do Pobo Galego enmarca, a las 19 h., la presentación de E ti, por que queres falar diso?, libro de la santiaguesa Paz Leirós lanzado por el Consorcio de Santiago y coeditado por Alvarellos. Acompaña a la autora, Goretti Sanmartín Rei, alcaldesa; entre más asistentes. Y a esa misma hora, en la librería Couceiro, el escritor y guionista compostelano Carlos Asorey Brey presenta su nuevo libro, llamado Las neuronas se ensucian al usarlas, lanzado pro Huerga y Fierro.

Fotograma de 'Punku' / Cedida

Charla de Juan D. F. Molero en Cineuropa

CINE. Entre la amplia oferta de hoy en el festival Cineuropa, el Teatro Principal propone ver Un mundo recobrado (23:30 h.), trabajo de la argentina Laura Bondarevsky, que habla del exilio; Elisa (15.45 h.), de Leonardo di Costanzo; y El mago del Kremlin (18 h.), de Giuliano da Empoli. El salón Teatro: Los amantes del PontNeuf (15:30 h.), obra francesa dirigida por Leos Carax; y Punku (20.15 h.), filme del cineasta peruano Juan Daniel F. Molero, que acude para hacer la presentación in situ. En Numax: ¿De qué casa eres? (18.15 h.), de Ana Pérez-Quiroga; y Siempre hay un mañana (22.45 h.,), de Douglas Sirk. Y en el Auditorio de Galicia ofrecen Los amantes habituales (16 h.), de Philippe Garrel, y Deseo, peligro (19.30 h.), de Ang Lee.

Los artículos de Luís Celeiro: ‘Andares’

LIBROS. El salón de actos de la Facultad de Filosofía (USC) acoge, a las 19 h., la presentación de Andares, compilación de artículos de Luís Celeiro Álvarez. Le acompañan Xosé María García Palmeiro, Marga Romero y Xosé López. Es un volumen editado por Lar Libros en colaboración con la Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (Apecsa).