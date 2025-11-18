Avanza la recuperación de las pinturas murales de la capilla de San Pedro en la Catedral de Santiago

Los trabajos de restauración de las pinturas murales de la capilla de San Pedro, situada en la girola de la Catedral de Santiago, entran en su fase final estos días. Este espacio conserva un amplio conjunto pictórico que cubre tanto los muros como la bóveda, considerado una destacada muestra de la pintura del siglo XVI y atribuido al artista Jordan Gonçalves, quien en aquella época participaba en otros proyectos catedralicios.

Pinturas de la Catedral / CEDIDA

El ciclo pictórico está centrado en la figura de San Pedro, titular de la capilla, representado en la parte central de la bóveda con un tamaño imponente, entronizado y con los atributos papales. A su alrededor se distribuyen varias figuras, tanto religiosas como civiles, destinadas a simbolizar la universalidad de la Iglesia.

Una de las escenas más llamativas, aún conservada aunque oculta tras el retablo, alude al episodio del Quo vadis, Domine?. En ella, Jesucristo, cargando la cruz, se aparece a Pedro cuando este huye de Roma. Al encontrarse, el apóstol pregunta: “¿Dónde vas?” (Quo vadis?, en latín), a lo que Jesús responde: “Voy a ser crucificado de nuevo”. La visión lleva a Pedro a comprender el mensaje y regresar a Roma para afrontar su martirio.

El conjunto mural se completa en los laterales con representaciones de San Juan Bautista, la conversión de San Pablo y una notable imagen de Santiago Peregrino, especialmente visible para los caminantes que acceden por la Porta Santa.

Pinturas de la Catedral / CEDIDA

Estas pinturas habían sido objeto de una intervención parcial a finales del siglo XX, aunque en los últimos años presentaban deterioros motivados principalmente por la humedad. Este problema provocó disgregaciones, fracturas y la aparición de sales y veladuras blanquecinas. Tras la rehabilitación integral de las cubiertas de la cabecera, se pudo acometer ahora la limpieza y recuperación completa del conjunto, con trabajos de consolidación y reintegración pictórica.

El proyecto está dirigido por la Fundación Catedral de Santiago y ejecutado por la empresa especializada Petra, con la colaboración de la Xunta de Galicia.