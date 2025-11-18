La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores de España deberán llevar obligatoriamente en el vehículo la nueva baliza V16 homologada por la DGT, que servirá para la señalización de una avería o un accidente en carretera, sustituyendo de esta forma a los triángulos de emergencia. Un dispositivo que, a medida que se acerca la fecha, está siendo cada vez más demandado en las tiendas de Santiago por lo que, si todavía no te has hecho con una de ellas, apresúrate para poder conseguirla al mejor precio posible.

Un agente de la Guardia Civil parando a un vehículo para un control / ECG

Para ello recuerda que, antes de adquirir uno de estos aparatos, se debe revisar su código de homologación, el cual debería estar grabado en su carcasa. Una vez localizado, entrando en la web de la DGT, puedes consultar si el mismo se encuentra en el listado oficial que verifica el modelo. A continuación, desde EL CORREO GALLEGO os facilitamos un listado de los distribuidores 'de siempre' en la capital gallega a los que podrás acercarte para comprar una de estas balizas homologadas.

Recambios Seamo

Esta distribuidora de productos de electricidad y recambios para el automóvil se localiza en el número 26 de la vía Pasteur, en el polígono del Tambre. Con más de 50 años en el sector, su máxima es "ofrecer un servicio rápido y eficaz", orientando y asesorando a sus clientes. En este establecimiento, podrás adquirir la nueva baliza V16 a un precio de 39 euros.

Jaime y Ramón Otero Caritón S.L.

Especializada en recambios originales, Jaime y Ramón Otero Caritón S.L. es toda una referencia en Santiago desde el año 1961. En sus instalaciones, ubicadas en el 30-32 de la misma vía Pasteur, las balizas actualmente están agotadas, pero, tal y comentan desde el negocio, a lo largo de esta semana las tendrán de nuevo disponibles al precio de 32,16 euros + IVA.

Grupo AD Regueira

Otro histórico distribuidor de piezas y recambios en Compostela, es el Grupo AD Regueira. Con centros en Galicia desde 1965, en su taller del número 54 de la vía Edison, en el Tambre, la baliza V16 homologada de la DGT también está agotada, pero desde la comercializadora explican que ya tienen en camino un nuevo pedido de 2.000 unidades con un valor cada una de 32 euros + IVA.

Recambios Balsa

Desde su nacimiento, en el año 1988, Recambios Balsa ha pasado de ser un pequeño negocio de piezas de recambio a convertirse en un distribuidor especializado en el sector del automóvil. En su tienda, que se encuentra en el número 8 de la vía Pasteur, el dispositivo señalizador tiene un precio de 33 euros.

Recalvi Parts Motors

Bajo su lema "Brindar un servicio total", Recalvi Parts Motors es el negocio de piezas de repuestos, consultado por este diario, que más barata tiene la nueva baliza V16 de la DGT en Santiago. Aquellos que acudan hasta el número 7 de la vía Pasteur, dónde está localizada la empresa, podrán adquirir el nuevo dispositivo obligatorio por tan solo 27 euros + IVA, alrededor de 30 euros.