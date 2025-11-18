Una estrella mundial del arte digital llega a Santiago gracias al foro ‘Sinte’

Metrópolis, el premiado programa de vanguardia de La 2 de TVE, dedicó en 2024 un monográfico a Ouchhh Studio, firma que usa la IA y otros recursos tecnológicos, con trabajos hechos para la NASA, el CERN, Google, Nike o el recién inaugurado Gran Museo Egipcio, y su cofundador y director, Ferdi Alici, visita Santiago esta semana.

Comprender el universo

«Somos un estudio de artistas de los nuevos medios que tratamos de comprender el universo a través del arte», así se define (en Metrópolis) Alici, una estrella mundial del arte digital que da la charla inaugural de Sinte, foro cuya primera edición se celebra este jueves y viernes en la Cidade da Cultura. Su presencia, una gran noticia de última hora, es el principal reclamo. El programa de Sinte ofrece conferencias y espectáculos de artistas de carrera internacional como el creador digital francés Maotik o el coreógrafo y bailarín nipón Hiroaki Umeda.

Empresa multisede

Ouchhh Studio es una empresa con su sede central en Estambul y delegaciones en Los Ángeles, Viena, Barcelona, París, Londres y Berlín, tras década y media de trayectoria. En sus colaboraciones con el CERN (Oganización Europea para la Investigación Nuclear, organismo donde trabaja la compostelana Mar Capeáns, doctora en Física) y la NASA, este estudio ha transformado mares de complejos datos científicos en llamativas instalaciones visuales.

Centro de Artes Digitales de Galicia

La puesta en marcha del foro Sinte es parte del contexto que rodea al naciente Centro de Artes Digitales de Galicia, que la Xunta de Galicia prevé inaugurar en el Gaiás «en otoño de 2026» y cuyas obras está previsto que concluyan a finales del presente mes sobre un espacio de 4.400 m², para licitar ya en marzo el equipamiento en busca de convertir dicho espacio en «un vivero» del sector de las nuevas tecnologías.

Resto de la programación, entradas y streaming

En el elenco de Sinte, foro internacional de arte y cultura digital, cuenta además con el comisario de la programación de Medialab Matadero (Madrid), Bani Brusadin; la programadora y artista, galardonada con el Premio Nacional de Cultura de Cataluña, Mónica Rikic; el director del espacio cultural Gnration (Braga), Luís Fernandes; el director artístico del citado Matadero, José Luis Romo; la productora musical y DJ gallega, Cora Novoa; y la investigadora y escritora Elena Neira, entre más asistentes. Están agotadas las entradas para todo, salvo para las propuestas de danza de Umeda (el viernes 21, a las 18:30 h. y a las 19:30 h., gratis, con acceso a invitaciones desde la web www.cidadedacultura.gal). Las charlas y ponencias podrán seguirse en línea por streaming.