La facultad de Farmacia de USC, la mejor de España según el Ranking de Shanghái

La Universidad de Santiago de Compostela(USC) ha celebrado este martes el reconocimiento de la facultad de Farmacia como la mejor de España y 45º del mundo, según la edición 2025 del Ranking de Shanghái por materias. En un comunicado, indica que esta clasificación destaca también a la USC en el escalón 151-200 en Ciencias Medioambientales e Ingeniería, Ciencias de los Alimentos y Tecnología, Veterinaria y Odontología.

"Ciencias Atmosféricas, Biotecnoloxía, Estatística e Ciencias Agrícolas son as materias nas que Shanghai destaca a actividade da USC situándoa no chanzo 201-300. No intervalo 301-400, sitúanse Física, Ecoloxía e Psicoloxía; mentres que no banzo 401-500 atópanse Química e Xestión", añade la USC.

La clasificación se elabora en base a diversos indicadores: World-Class Faculty (premios internacionales, personal investigador altamente citado, jefatura de edición en periódicos académicos internacionales o liderazgo en organizaciones académicas internacionales), World-Class Output (artículos en las publicaciones más citadas y premios académicos internacionales), calidad e impacto de la investigación, así como las colaboraciones internacionales a la hora de realizar artículos.

Ya en el mes de agosto, el Ranking de Shanghái situó la USC en el intervalo 501-600 de entre las mejores universidades del mundo en su clasificación global de instituciones académicas que se publica cada año. Además, la Universidad de Santiago de Compostela ocupaba el escalón 11-16 de entre las instituciones universitarias del Estado.