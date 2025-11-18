Japón premia un estudio que permite detectar grietas en la madera con ultrasonidos

El Instituto Internacional de Emisión Acústica ha premiado desde Japón una investigación de la Universidad de Granada (UGR), desarrollada junto a la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que establece que determinadas fracturas de la fibra de la madera pueden detectarse de forma temprana mediante el registro de ultrasonidos que no son perceptibles al oído humano.

El estudio ha recibido el premio a la mejor contribución científica de excelencia del Instituto Internacional de Emisión Acústica Innovadora (IIIAE) durante su reunión cuatrianual celebrada en Japón y que ha congregado a los mejores investigadores mundiales sobre emisión acústica de Europa, Norteamérica y Japón.

La emisión acústica es una técnica de detección temprana del fallo de materiales a través del registro y análisis de las ondas elásticas no audibles emitidas durante la incubación y evolución del fallo. El trabajo premiado realiza un análisis profundo e innovador del modo habitual de fallo de la madera, la tracción perpendicular a la fibra. Este análisis permite detectar y evaluar la extensión de este fallo a través de las ondas elásticas emitidas por el avance de las grietas en el rango de las frecuencias de ultrasonidos, que no son perceptibles al oído humano.

El estudio se ha desarrollado con varias especies de madera de muy diferente resistencia y comportamiento mecánico como el chopo de la Vega de Granada, el pino laricio de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, y el eucalipto globulus de Galicia.

Las probetas se monitorizaron con el método de Correlación Digital de Imágenes (DIC) para evaluar visualmente la evaluación de la fractura a través de la variación de las deformaciones y tensiones del material. De este modo, el equipo de investigadores halló una correlación entre este avance de la fractura y las ondas elásticas emitidas para diferentes bandas de frecuencia, lo que permite usar estas ondas para la detección temprana de dichas fracturas.

Gracias a estos resultados, el uso de la técnica de emisión acústica permite desarrollar sistemas de monitorización continua en zonas críticas de estructuras de alta responsabilidad, ahondando así en su seguridad y la protección de sus usuarios.