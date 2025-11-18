La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado

Los trabajos de acondicionamiento de la nueva calle que conectará la avenida Romero Donallo con el barrio de Pontepedriña de Santiago suman un paso más con el inicio de las obras de asfaltado de la vía que dará continuidad a la rúa Escultor Jesús Landeira, enlazando con las zonas verdes adyacentes.

Se trata de una de las actuaciones previstas en el proyecto de reurbanización del ala oeste de la avenida Romero Donallo (SUP-1), que se articula en siete áreas de intervención, en las que está previsto que se edifiquen un total de siete bloques de viviendas. El primero de ellos ya está en marcha en la unión de Romero Donallo con la avenida de Ferrol, en el espacio próximo a la parcela del antiguo cine Avenida, donde se construirán 17 viviendas (1 de 1 dormitorio; 1 de 2 habitaciones; 7 de 3 dormitorios, y 8 de 4 habitaciones).

El plan previsto para esta zona de la ciudad también incluye amplias dotaciones de servicios, espacios deportivos, dos plazas y la mejora urbanística y estética del espacio, tal y como recoge el proyecto, que contempla el desarrollo de más de 10.000 metros cuadrados de zonas verdes, en las cuales se prestará especial cuidado a la implantación de más de cuarenta especies vegetales, a lo largo de las cuales discurrirán sendas peatonales que darán continuidad a las ya existentes tanto en la zona del Instituto Eduardo Pondal como a lo largo del Parque Eugenio Granell.

Nueva imagen

Romero Donallo es la última gran avenida por urbanizar en el centro de la capital gallega. Es un proyecto que llevaba congelado desde hace años, puesto que es un suelo programado en el PXOM de 1989. Su puesta en marcha servirá, por tanto, para transformar en gran medida la imagen de la zona sur de la ciudad.