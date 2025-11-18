Raxoi recepciona Puente la Reina y brinda apoyo a Compostela Solidaria

El gobierno local de Santiago autorizó ayer la tramitación de recepción de las obras de la rúa Puente la Reina. La obra se adjudicó el 24 de marzo de este año a la empresa Alcomte Galicia por un presupuesto de 394.536,54 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 5 meses. La portavoz municipal, Míriam Louzao, recordó ayer que la fecha de comienzo de las obras, de acuerdo con el acta de implantación, se fijó el 19 de mayo y que «o proxecto de urbanización desta rúa redactouse co obxectivo de rexenerar o espazo público e completar as obras xa executadas nas rúas de Quiroga Palacios e Batalla de Clavijo».

La obra redistribuyó el espacio existente en la calle, manteniendo un carril de circulación y aumentando la dimensión de las aceras. Se mejoró también la integración de los recorridos peatonales y la accesibilidad en toda su longitud, pero también en el principal cruce en la parte central, que se elevó para remarcar la preferencia peatonal.

También se reorganizaron los espacios de aparcamiento, que se integraron en una faja arbolada continua en toda la longitud, donde se coloca el mobiliario urbano, los colectores de recogida de basura y otros servicios. En lo relativo a las instalaciones, la red de abastecimiento se mantuvo, pero la de saneamiento se ha sustituido por completo, dado su deficiente estado. Y se ejecutó también una nueva red de telecomunicaciones.

Por otro lado, el gobierno local acordó también aprobar un convenio de colaboración con la Asociación Compostela Solidaria en el proyecto educativo para personas adultas Escuela de Segunda Oportunidad durante este curso 2025-2026.

Este acuerdo no supone deberes económicos para el Ayuntamiento, que prestará las instalaciones de la Casa das Asociacións de Benestar Social y colaborará también en la difusión del programa y en la selección de las personas participantes. Compostela Solidaria, por su parte, acercará la participación de su voluntariado. «O principal obxectivo centrarase en incrementar o nivel formativo de persoas adultas sen formación básica, cunha orientación práctica cara a adquirir e mellorar habilidades de lectura, escritura e cálculo para superar as probas de competencias claves e, deste xeito, mellorar as posibilidades de inclusión social e laboral», explicó Míriam Louzao.

Asimismo, se aprobó la consesión de una licencia al Consorcio de la Ciudad para restaurar el hórreo incluido en el jardín de Xosé Mosquera Pérez, conocido como también como Finca Simeón. El presupuesto de ejecución material de esta obra de restauración es de 11.704,06 €.

Por otra parte, se aceptó la solicitud de COGAMI para ampliar en dos años el plazo para la puesta en funcionamiento de su sede previsto en la concesión demanial que otorgó el Concello en octubre de 2020. Las razones se basan en la demora que sufrieron las obras de construcción del centro. Queda por lo tanto el plazo establecido hasta 2027.