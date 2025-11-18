Los rectores sellan el pacto por Medicina pero todavía no cierran el documento final

Los rectores sellaron este lunes con la Xunta y los integrantes del grupo de trabajo el pacto para la descentralización de Medicina, pero acordaron no «liberar» el documento final hasta que sea aprobado por el Consello de Docencia Clínica, un órgano de la Xunta en el que participan las tres universidades, y en una fecha aún por determinar. El acuerdo, que establece un calendario progresivo para el reparto de la docencia de 4º y 5º, se da por hecho, pero Reigosa y sus homólogos comparecieron 46 minutos más tarde de lo previsto, lo que da idea de que el entendimiento no es total en algunos puntos.

Los tres rectores, que siguieron puliendo hasta este fin de semana los detalles del preacuerdo alcanzado el 6 de noviembre, defienden que el documento es el mejor para la docencia de Medicina, el sistema universitario y el aprovechamiento de todas las capacidades sanitarias de Galicia. Y aseguran que quieren que el Consello de Docencia Clínica conozca su contenido directamente y no por la prensa, de ahí su decisión de no hacerlo público. El texto será enviado hoy desde la UVigo, junto con la petición para que se reúna lo antes posible.

El rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, apuntó este lunes que el contenido «sustancial» ya ha sido explicado –«non hai secretos», bromeó–, pero admitió que «sempre pode haber algunha modificación».

Por su parte, el rector de la UVigo y presidente del grupo de trabajo, anunció el acuerdo «con ledicia» y aplaudió la generosidad de todas las partes. También explicó que la UVigo renuncia a impartir un título propio de Medicina y que pedirá a la Xunta que no tenga en cuenta la declaración de interés enviada este lunes, cuando acababa el plazo marcado. De todas formas, lo abordará también en un Consello de Goberno.

Mientras tanto, el rector de A Coruña, Ricardo Cao, aseguró que también aplazan el proceso, si bien seguirán trabajando «internamente» en su propuesta para ponerla «enriba da mesa» en caso de que el acuerdo se incumpla o se autorice una facultad privada.

Reigosa admitió que algunos miembros del grupo de trabajo no estaban de acuerdo con el texto presentado este lunes por los rectores, por ejemplo, en los plazos establecidos para la descentralización, punto en el que esas voces discrepantes pedían un calendario más amplio. Finalmente, se logró un «acuerdo global» que ahora deberá ser ratificado en el Consello de Docencia Clínica y posteriormente en los Consellos de Goberno de las universidades.

La descentralización progresiva se llevará a cabo siguiendo un calendario «moi estrito» que garantice su cumplimiento, y que empezará el próximo curso con el reparto de la docencia práctica de 5º de Medicina. En el curso 27/28 se ampliará a la docencia teórica de 5º, y en el 28/29 finalizaría el proceso con la descentralización completa de 4º.

El rector coruñés destacó la capacidad de diálogo de las tres universidades y subrayó que el nuevo acuerdo es muy diferente al de 2015, tanto en el fondo como en la forma. «É moito máis extenso, máis ambicioso, máis concreto e establece garantías en caso de incumprimentos», puntualizó.

Resaltó asimismo que se crearán unidades docentes en Vigo y A Coruña para organizar la formación de los alumnos y ocuparse de la contratación de profesorado, además de poner en valor el concierto único con el Sergas y la vinculación exclusiva de cada hospital a su universidad, lo que tendrá «moito impacto» en los institutos de investigación sanitaria.

Por su parte, Antonio López apuntó que el acuerdo responde a una pretensión compartida por las tres universiades desde el inicio de las negociaciones: buscar la implicación de todo el sistema sanitario para la mejor formación de los futuros médicos de Galicia.

«Aproveitar toda a capacidade dos profesionais acreditados nos hospitais galegos para ser formadores é parte da esencia dun acordo que é bo para as tres universidades, a Facultade de Medicina de Santiago, o sistema sanitario e toda Galicia», concluyó.

Calculan que serán necesarios unos cuarenta profesores

Los tres rectores gallegos comparecieron este lunes junto al secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y la vicegerente del Sergas, Carmen Balboa. Reigosa explicó que, además de implicar directamente al Álvaro Cunqueiro y al Chuac, la descentralización del segundo ciclo aprovechará «todo o caudal de talento e coñecemento dos hospitais públicos galegos e dos centros de saúde».

La comisión de seguimiento del acuerdo sobre Medicina, cuya composición fue uno de los puntos modificados este lunes, será la encargada de preparar la docencia para el próximo curso y debería tener sus primeras estimaciones realizadas el 21 de enero de 2026.

También decidirá qué modelo se implanta para que los alumnos elijan su itinerario de segundo ciclo desde que empiezan la carrera en Santiago o más adelante. En todo caso, los rectores entienden que esto no supondrá ningún obstáculo.

El reparto de alumnos, como figuraba en el preacuerdo, será de 100 en la UVigo, 100 en la UDC, y los 200 restantes en Santiago. Y, en cuanto a las necesidades docentes, los rectores calculan que serán necesarios alrededor de 40 profesores, dependiendo de cómo avancen los planes de cada año. Se inscribirán en las unidades docentes de Vigo y Coruña, donde un 50% de profesionales estarán vinculados a ambas y el otro 50% a Santiago.