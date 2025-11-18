Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta abrirá en Santiago el centro de acogida para víctimas de violencia de género con adicciones

Será el primer centro de estas características que se cree en Galicia y se ubicará en Aríns

La Xunta abrirá en Santiago el centro de acogida para víctimas de violencia de género con adicciones

La Xunta abrirá en Santiago el centro de acogida para víctimas de violencia de género con adicciones /

Agencias

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha avanzado este martes que la Xunta de Galicia prevé ampliar en 2026 la red de acogida con la apertura en Santiago de Compostela del centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género con problemas de adicciones que inicialmente se había proyectado en O Porriño.

Será el primer centro de estas características que se cree en Galicia y se ubicará en la parroquia de Aríns después de que, conforme han indicado fuentes del Gobierno gallego, O Porriño renunciase al que la Xunta había proyectado para esta localidad pontevedresa por una cuestión administrativa.

La conselleira de Política Social e Igualdade ha hecho este anuncio durante su comparecencia en el pleno de la Cámara gallega, en el que también ha destacado que los centros móviles de información a la mujer se pondrán en marcha antes de que finalice el año para actuar en las zonas más rurales, así como en los campus universitarios.

