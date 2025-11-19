Un compostelano herido en la AP-9 denuncia que tardó más de hora y media en llegar al CHUS

El pasado jueves fue uno de días en los que la borrasca Claudia descargó con más fuerza en Santiago. Dos trombas de agua, sobre las 17.30 h. y las 21 h., provocaron diversas incidencias en la capital gallega, entre ellas una salida de vía de un coche en la autopista AP-9, a la altura de la parroquia de Enfesta. El conductor, un joven compostelano de 24 años, resultó herido por un fuerte golpe en el abdomen.

Poco después del siniestro, EL CORREO GALLEGO se puso en contacto con el 112 Galicia, que señaló que había recibido la llamada de un particular a las 17.42 horas -momento en el que caía un fuerte aguacero sobre Compostela- en la que se alertaba de que un vehículo "se había salido de la vía en el punto kilométrico 65 de la autopista". El 112 añadió que "no sabía si había heridos" en el siniestro.

Asimismo, desde el servicio de emergencias se indicó que hasta el lugar "se habían desplazado los servicios de mantenimiento de Audasa". Estos confirmaron que en el coche accidentado había un herido que se quejaba de un dolor abdominal, por lo que se solicitó una ambulancia de Urxencias Sanitarias para su traslado a un centro médico. También se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

Hasta aquí todo parece un suceso normal para un día de temporal de lluvia. Sin embargo, un familiar del herido en el accidente asegura a EL CORREO GALLEGO que el joven tardó más de hora y media en ser trasladado a las Urxencias del CHUS.

"El chaval podía haber muerto allí"

"Estamos indignados". Son las primeras palabras con las que el familiar del herido describe lo sucedido. "La primera persona que paró (en el lugar del accidente) ya informó a Emergencias de que había un herido. Eran más o menos las 17:40. El chaval pudo salir del coche por su propio pie, y esta persona lo metió en el suyo y llamó al 112 pidiendo asistencia médica", declara a este diario.

Este compostelano asegura que "45 minutos después llegué yo al lugar del accidente y la ambulancia todavía no había llegado. De hecho, no había nadie, ni de Tráfico ni de los servicios sanitarios ni la grúa... solo los de Audasa".

Interior del vehículo siniestrado al pasado jueves tras haber saltado todos sus airbags / Cedida

Ante esta situación, este familiar cercano del herido tuvo que volver a llamar al servicio de Emergencias -asegura- para que llegase una ambulancia. "Al final, el chaval esperó una hora y cuarto allí pudiendo estar herido de gravedad, por lo que podía haber muerto si hubiera sido el caso", afirma.

Para corroborar su versión de los hechos, este compostelano presenta una captura de pantalla con la llamada que realizó a Emergencias a las 18:27, exactamente 45 minutos después del primer aviso, y sostiene que su interlocutora afirmó que "no habían mandado a nadie porque no sabían si había heridos". Dicha frase se contradice con la argumentación de este compostelano, quien asegura que el herido confirmó que el personal de Audasa llegó al lugar del siniestro en torno a las 18.00 horas. "Eso quiere decir que si el 112 se enteró por ellos a esa hora ya sabía que se necesitaba una ambulancia", sostiene.

Captura de pantalla facilitada por este compostelano en la que se puede apreciar la segunda llamada al 112 a las 18.27 horas / Cedida

Otro dato que evidencia el retraso en el traslado del herido a las Urxencias del CHUS es el de la hora de su ingreso hospitalario, las 19:19, como se puede apreciar en el parte facilitado por el joven. Es decir, más de hora y media después del primer aviso.

Parte de alta en Urgencias facilitado por la víctima del accidente el pasado jueves en la AP-9 / Cedida

El 112 mantiene que nadie informó de que había heridos

Con esta denuncia, el familiar del joven herido -que afortunadamente fue dado de alta el mismo día del accidente- quiere poner de manifiesto la escasa coordinación que hubo el pasado jueves para responder a este siniestro.

No obstante, tras una nueva consulta de este diario al área de comunicación del servicio de Emergencias sobre cómo se desarrolló el operativo, este mantiene que "pola parte do 112 Galicia e tras realizar as comprobacións pertinentes, confirmamos que durante a chamada indicouse, nun primeiro momento, que non había persoas feridas". Por ello, insiste, solo se dio aviso "á Garda de Tráfico e aos servizos de mantemento da estrada para a súa intervención no operativo. Posteriormente, unha chamada dun particular foi a que alertou ao 112 de que había un ferido".