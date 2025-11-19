El actor David Henrie, de 'Los magos de Waverly Place', pillado en Santiago grabando una docuserie

Parece que Galicia no solo está de moda en el mundo anglosajón, sino que también atrae. Y es que a la larga lista de famosos de estos países que durante los últimos meses se han acercado hasta la comunidad –entre los que podemos encontrar a Eva Longoria, el chef Gordon Ramsay o los actores Henry Cavill y Norman Reedus– se les suma ahora David Henrie, conocido intérprete de exitosas series como Los magos de Waverly Place y Cómo conocí a vuestra madre.

Santiago de Compostela…what a place!!!



A city built on transformation — one that really begins on the walk to St. James. You feel it the moment you arrive. Kings and Queens have walked this path. Millions still do. It all traces back to St. James himself, who returned to Spain… pic.twitter.com/K1UjbtKgcV — David Henrie (@DavidHenrie) November 19, 2025

El actor y productor estadounidense de 36 años se acercó el pasado viernes a la capital gallega para rodar en la Catedral de Santiago un episodio de la segunda temporada de Seeking Beauty, docuserie de EWTN –la red católica mundial de medios más grande del mundo–, que recorre un país mostrando su riqueza cultural, artística y, sobre todo, espiritual, algo que ya hizo en Italia durante la primera temporada y que en esta nueva tanda de capítulos –cuya fecha de estreno todavía resulta una incógnita– lo hace en España en lugares como Sevilla, Granada, Barcelona, País Vasco y, por supuesto, Santiago, lugar en el que no solo ha entrevistado al deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso Fernández. Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, también ha participado en la Misa del Peregrino.

Una tierra que enamora

David Henrie se une a una larga lista de famosos atraídos por nuestra comunidad. Hace unos meses, Eva Longoria grabó en Santiago de Compostela un episodio de su programa Searching for Spain para la CNN, en el que se declaró fan de nuestra gastronomía, algo que también hicieron hace muy poco el chef Gordon Ramsay, que además aseguró que Galicia sería el lugar ideal para montar un restaurante, y el actor británico Henry Cavill, quien no solo ha alabado la ternera gallega, sino que este año se desplazó hasta Lugo para negociar la compra de vacas de rubia gallega.

Otro reconocido actor anglosajón, Norman Reedus, también aseguró este año querer comprar una casa en Galicia tras rodar en la Costa da Morte la precuela de la popular serie The Walking Dead.