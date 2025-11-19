Adjudicado por 138.000 euros el cambio de las cubiertas en las unidades de rehabilitación del Psiquiátrico de Conxo

Con una cuantía de 138.000,50 euros, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaba de adjudicar la obra de renovación de cubiertas del Hospital Psiquiátrico de Conxo.

Una actuación que consistirá en cambiar las cubiertas de las áreas de rehabilitación psiquiátrica de este hospital de Santiago.

En concreto, se trata de tres cubiertas de cerámica o teja corva sobre fibrocemento, las cuales van a ser sustituidas por cerámica, con el objetivo de garantizar la impermeabilidad de las estancias que se encuentran en las últimas plantas del edificio principal del Psiquiátrico de Conxo y solucionar el problema de filtraciones en esta zona.

Diferentes intervenciones en el edificio

La encargada de llevar a cabo estos trabajos será la empresa Sergonsa Servicios, S.L., y la previsión es que estén terminados en el plazo de seis semanas.

Conformado por diversos edificios, el Hospital Psiquiátrico de Conxo ha sido sometido en los últimos tiempos a diferentes tipos de intervenciones.

El pasado mes de junio finalizaban las obras de reparación de la cubierta del monasterio, a las que la Xunta destinó una cuantía presupuestaria de 712.550 euros.

Con ellas, se consiguió una importante mejora de la eficiencia energética en el edificio, contribuyendo a reducir las pérdidas de calor en invierno y los aumentos de temperatura durante el verano, además de permitir solucionar el problema de las filtraciones de agua que se producían.