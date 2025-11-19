Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 19 de noviembre, en Santiago?

‘Los chicos no lloran’

Es uno de los títulos que ofrece hoy Cineuropa, a las 16.30 horas en el Auditorio de Galicia. Ambientada en Nebraska, esta poderosa dramatización real recrea la historia de Brandon Teena, un chico trans que, bajo la apariencia de un hombre, intenta construir una nueva vida en una pequeña comunidad rural. El film explora el amor, la identidad y la violencia, y enciende una luz sobre la vulnerabilidad y el coraje de quien se enfrenta al rechazo y a la discriminación. Entradas gratuitas previa reserva.

Imagen del cartel de las jornadas del Consello da Cultura / CCG

Arranca el ciclo ‘O rol das institucións culturais galegas’

JORNADAS. El Consello da Cultura Galega inicia hoy un ciclo de jornadas de reflexión sobre el papel de las entidades institucionales gallegas que están directamente relacionadas con la creación escénica, musical y audiovisual. La primera tendrá lugar hoy, desde las 10.00 horas, en la sede del CCG (Pazo de Raxoi), y tiene por título Centro Dramático Galego (CDG), vixencia e contribución da institución ao futuro da creación escénica galega. La inscripción es gratuita y solo hay disponibles cien plazas.

Luísa Abad presenta hoy su poemario en el Ateneo / Cedida

Luísa Abad presenta su poemario ‘Sereas afónicas’ en el Ateneo

LITERATURA. El Ateneo de Santiago acoge hoy (19.30) en la rúa do Vilar la presentación del poemario Sereas afónicas, de la escritora y educadora Luísa Abad. Un acto en el que intervendrán, junto con la autora, la escritora Antía Otero, el director de la Editorial Elvira, Javier Romero, y Pilar Sampedro, miembro de la directiva del Ateneo de Santiago. La sesión culminará con la actuación musical del grupo Barahúnda, que interpretará uno de los poemas de la obra, musicado para la ocasión. La autora aborda la violencia simbólica que pesa sobre las mujeres.

Dulces de convento en San Martín Pinario

MERCADILLO. San Martín Pinario tiene todo dispuesto para la apertura de su tradicional mercado navideño de dulces de 25 monasterios y conventos de toda España, en el que se podrán pobrar hasta 200 especialidades, algunas sin azúcar ni gluten, además de comprar belenes y cosmética de Armenteira. No faltará el panettone de las clarisas de Ourense .