Bico de Xeado sorprende en Santiago con un nuevo sabor de helado: limitado y basado en un postre clásico del otoño

La firma de helados gallega Bico de Xeado vuelve a sorprender. En esta ocasión, ha lanzado un nuevo sabor perfecto para esta temporada del año.

Tras lanzar hace unos días varias pistas a través de sus redes sociales, la popular firma de helados artesanales ha dado a conocer cuál es su nuevo sabor.

Basado en el clásico dulce de castañas confitadas, el nuevo sabor es Marrón Glacé que, según explican desde la firma, está elaborado con Marrón Glacé del grupo Cuevas.

El sabor está disponible desde este 17 de noviembre y hasta fin de existencias en las heladerías de la firma. También lo hay en formato 0,5 L en tiendas seleccionadas de Grupo Cuevas.