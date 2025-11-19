Concurrida presentación en Santiago del libro de Paz Leirós

Un centenar de personas acudió este martes en Santiago al salón del Museo do Pobo Galego para presenciar la presentación del libro E ti, por que queres falar diso, obra escrita por Paz Leirós, coeditada por el Consorcio de Santiago y Alvarellos Editora.

Apoyo institucional

Además, de la autora, acudió al acto el Delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la alcaldesa y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín; el gerente del Consorcio, José Antonio Domínguez Varela; la vicepresidenta do Museo do Pobo, María Xosé Fernández Cerviño; el responsable de publicaciones del Consorcio, Juan Conde Roa, y el propio editor Henrique Alvarellos, entre más asistentes.

Relanzamiento

Este libro apareció publicado en castellano en el año 2022, y ahora se lanza en una nueva versión de 144 páginas (en formato de 14 x 21 cm.) con traducción al gallego a cargo de Susana G. Ducrós.

Desde el Museo do Pobo se detalla que este libro de Paz Leirós "ahonda en quiénes apoyaron el golpe de estado de 1936 en Santiago y por qué lo hicieron... Es un testimonio literario con una enorme carga de verdad, honestidad, dolor y contradicciones, que plasma un tiempo difícil e incómodo de una manera extraordinariamente original, un tiempo que expresa además la dificultad de las mujeres para tomar decisiones sobre su propia vida".

Incertidumbre en el Museo do Pobo

El Museo do Pobo Galego vive un otoño incierto tras la reciente dimisión de Lois Ladra como director de esta institución compostelana que cumplirá 50 años en 2027 y enfila un mes de diciembre donde se prevé la reunión que decida qué persona le suplirá.