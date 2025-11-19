Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condenado a 18 meses de prisión por agredir con un hierro a un hombre en el exterior de un pub en Santiago

El tribunal considera que el agresor golpeó en la cara a la víctima "con ánimo de atentar contra su integridad física"

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 2 de marzo de 2023

El juicio se celebró en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

El juicio se celebró en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago. / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a un año y seis meses de prisión, como autor de un delito de lesiones del artículo 150 del Código Penal, a un hombre que golpeó a otro con una barra de hierro durante la madrugada del 2 de marzo de 2023 en el exterior de un local de ocio nocturno. El tribunal considera acreditado que el acusado portaba la barra y la utilizó para golpear en la cara a la víctima, "con ánimo de atentar contra su integridad física", según indica en la resolución.

La Sala se basa en la declaración "creíble, congruente y sin fisuras" del perjudicado, así como en el testimonio del dueño del local y en el hallazgo, por parte de la policía, de la barra en el coche del condenado. A ello se suma, según explica en el fallo, el informe del médico forense, que detalla "el enlace causal con el golpe" y confirma las lesiones dentales.

La Sala tuvo en cuenta, a la hora de dictar la pena, las atenuantes de reparación del daño -por el abono del tratamiento odontológico antes del juicio- y la atenuante analógica prevista en el artículo 21.7 del Código Penal, "al haberse demostrado que en la fecha de los hechos concurría un trastorno de la personalidad y un consumo de drogas y alcohol, pero con mantenimiento de las capacidades cognoscitivas".

Cabe presentar recurso

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

