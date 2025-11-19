El Consello de Docencia Clínica analizará en cuestión de días el texto sobre Medicina

Tras concretarse los plazos acordados entre las tres universidades y la Xunta de Galicia para la descentralización del segundo ciclo de Medicina en un documento que este lunes era presentado por los rectores al grupo de trabajo creado para debatir esta cuestión ante la solicitud de la Universidade da Coruña de contar con una titulación propia en 2027/2028, lo cierto es que esos plazos y la previsión de que el 21 de enero la comisión de seguimiento del acuerdo debería tener sus primeras estimaciones sobre la docencia para el próximo curso, son las únicas fechas concretas que se conocen hasta el momento. Todo ello dentro de un calendario descentralizador «estricto», en palabras del rector de la UVigo, Manuel Reigosa, en el que sin embargo por ahora no se han marcado varias fechas clave.

La primera de ellas, la reunión de los miembros del Consello de Docencia Clínica, que serán los encargados de analizar y dar su visto bueno a un texto cuyos detalles seguirán sin conocerse públicamente al menos hasta ese momento, tal y como se explicó en la rueda de prensa que ofrecieron en Vigo los tres rectores, acompañados por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, y por la vicegerente del Sergas, Carmen Balboa.

Sin concretar aún todos los detalles del acuerdo

Órgano dependiente de la Xunta, el Consello de Docencia Clínica está integrado en la actualidad por los conselleiros de Educación y de Sanidade, el propio secretario xeral de Universidades, el gerente del Sergas, los tres rectores y varios miembros designados por estos y por la consellería que dirige Antonio Gómez Caamaño en representación de los diferentes centros del Sergas, según se indicó a este periódico desde el departamento de Román Rodríguez.

Interrogadas varias fuentes sobre si ya había convocatoria de ese encuentro del Consello de Docencia Clínica sobre la descentralización, desde varias de ellas se confirmaba que aún no había fecha, si bien algunas de ellas apuntaban a que serán convocados en cuestión de días, como mucho la próxima semana.

Plazas de profesorado y su vinculación

Aunque lo más previsible es que en este órgano se dé el visto bueno a lo pactado entre las tres universidades sin mayores problemas, será un momento clave para conocer los entresijos de un acuerdo que empezó a cristalizar como preacuerdo el 6 de noviembre, pero sobre el que todavía quedan muchas cuestiones por dilucidar. Entre ellas, la dotación de plazas de profesorado para poder acometer con garantías esa descentralización de la docencia teórica, algo que «non se improvisa dun curso para outro», apuntó el rector de la USC, Antonio López, y tema sobre el que se ha conocido que a lo largo del proceso negociador había sido uno de los mayores escollos.

Nuevas plazas de profesorado que podrían rondar las cuarenta, y que se inscribirán en las unidades docentes de Vigo y A Coruña, con un 50% de profesionales vinculados a ambas y el otro 50% restante a la facultad de Santiago.

Posteriormente, y también aún sin fecha concreta para ello, llegará el momento de presentar el documento ante los integrantes de los respectivos consellos de goberno de cada universidad para que muestren o no su aprobación.

Convocatoria del consello de goberno

Desde la USC se explicó a este periódico que todavía no constaba en su calendario la convocatoria de un consello de goberno, como tampoco si en el próximo que tenga lugar se incluirá el tema de la descentralización de Medicina, basada en un acuerdo sobre el que el rector aseguró en su momento que la entidad a la que representa «cede bastante», y sobre el que también hay voces desde la propia facultad que se preguntan cómo se van a superar «los retos que plantea para su implementación».

Proceso rematado en el curso 2028/2029

No en vano, cabe recordar que la hoja de ruta marcada por los rectores fija un primer curso 2026/2027 para la descentralización de la docencia práctica de 5º, mientras que en el 2027/2028 se llevará a cabo la de la docencia teórica de los alumnos de 5º, procediendo en 2028/2029 a la descentralización de la docencia teórica y práctica de 4º, completando así todo el segundo ciclo, puesto que los alumnos de 6º ya rotan por todos los hospitales del Sergas.