La Deputación estrenará sede en Santiago en 2026: tendrá auditorio y ‘coworking’

Santiago contará en 2026 con la primera sede institucional de la Deputación da Coruña en la ciudad. Así lo anunció ayer el presidente del órgano provincial, Valentín González Formoso, quien también detalló la apertura de una sede en Ferrol. De esta forma, ambas ciudades acogerán «as dúas primeiras sedes provinciais fóra da capital». Estos espacios, «que se licitarán por concorrencia pública», indicó, «acollerán oficinas de xestión tributaria e outros servizos, como auditorio, sala de exposicións ou coworkings, achegando a Deputación á cidadanía».

Durante su intervención en la presentación del presupuesto de la Deputación da Coruña para el próximo año, que asciende a 256,5 millones de euros, González Formoso subrayó que «2026 será un ano activo, cheo de novidades e proxectos». «Un ano no que a Deputación seguirá demostrando que é posible apostar pola igualdade, pola cultura, pola protección social, polos concellos e pola innovación mantendo unha xestión eficaz e rigorosa», afirmó.

Para la puesta en marcha de la futura sede en Santiago, el presupuesto de la Deputación recoge una partida de un millón de euros para la adquisición del edificio, si bien el inmueble elegido no se determinará hasta que se abra, en los próximos meses, el proceso de licitación pública. De esta forma, desde la institución provincial buscan completar un proyecto que no cuajó en 2023, cuando la Deputación da Coruña y el Concello de Santiago, con Xosé Sánchez Bugallo como alcalde, llegaran a un acuerdo para compartir el uso de la Casa da Xuventude, ubicada en la Praza do Matadoiro, a través del diseño de un plan que también incluía dependencias de ambas instituciones, un auditorio que podrían usar los vecinos y un coworking especializado en proyectos de metaverso.

Un plan que no cuajó

No obstante, tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, ya con BNG y Compostela Aberta en el gobierno local, se descartó el proyecto. En este sentido, en marzo de 2023, tras la comparecencia, para presentar el plan, de González Formoso, Sánchez Bugallo y Mercedes Rosón -en ese momento concejala de Urbanismo-, Goretti Sanmartín, en su condición de candidata del BNG a la Alcaldía, se mostraba «en contra» del destino que pretendía el PSOE para este edificio, anunciado, indicaba, con «total oscurantismo, sin contar con los vecinos, con el asociacionismo compostelano ni con los demás grupos políticos». «Bugallo hace propuestas electoralistas a espaldas del conjunto de la población», advertía Sanmartín.

Incremento del 6,67% en los presupuestos

Ahora, más de dos años después, la Deputación confirma para el año 2026 la apertura de su primera sede institucional en Santiago, tras presentar ayer los presupuestos «máis elevados da historia da institución provincial», con un «incremento do 6,67% respecto ao exercicio anterior», afirmó González Formoso.

Ampliación del Centro de Día de Salgueiriños

Por otra parte, también en la jornada de este martes, la diputada de Política Social de la Deputación da Coruña, Mar García, participó en la visita institucional al Centro de Día de Salgueiriños, en Santiago, gestionado por AGADEA, para «coñecer o resultado das obras de ampliación e mellora das instalacións». En el encuentro también estuvieron presentes el director xeral de Maiores de la Xunta de Galicia, Antón Acevedo, y la secretaria xeral del IGVS, María Ángeles Domínguez.

La principal novedad presentada fue «a ampliación da capacidade do centro de 26 a 40 prazas, un incremento que permitirá atender a un maior número de persoas maiores e con diagnóstico de alzhéimer ou outras demencias na área de Santiago, dando resposta á alta demanda existente e fortalecendo a rede de atención de proximidade», indicaron desde el órgano provincial. «A mellora foi posible grazas á colaboración institucional entre Deputación e Xunta», añadieron.